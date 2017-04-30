Швейцарский альпинист Уели Стек погиб, покоряя Эверест

Тело 40-летнего альпиниста было обнаружено у подножия горы Нупцзе, расположенной в двух километрах к юго-западу от Эвереста. Стек перед восхождением прибыл на склон горы Нупцзе, чтобы пройти акклиматизацию перед подъемом на главную вершину мира в мае.

"Его тело было найдено и его везут в Катманду", — сообщил Мнигма Шерпа из компании Seven Summits Treks, организовавшей восхождение.





Гибель альпиниста подтвердил департамент туризма Непала.





В мае прошлого года по меньшей мере пять альпинистов из разных стран мира погибли на склонах Эвереста.





В истории покорения вершины горы Эверест, расположенной на территории Непала и китайского Тибета, значится более 7 тысяч восхождений альпинистов из разных стран мира, в том числе России.