Швейцарский альпинист Уели Стек погиб, покоряя Эверест
30 апреля 2017, 21:09
Тело 40-летнего альпиниста было обнаружено у подножия горы Нупцзе, расположенной в двух километрах к юго-западу от Эвереста.
Известный альпинист из Швейцарии Уели Стек (Ueli Steck) погиб во время подготовки к подъему на высочайшую гору планеты, мужчина стал первой жертвой после открытия сезона восхождений на Эверест в этом году, передает РИА Новости.
Тело 40-летнего альпиниста было обнаружено у подножия горы Нупцзе, расположенной в двух километрах к юго-западу от Эвереста. Стек перед восхождением прибыл на склон горы Нупцзе, чтобы пройти акклиматизацию перед подъемом на главную вершину мира в мае.
"Его тело было найдено и его везут в Катманду", — сообщил Мнигма Шерпа из компании Seven Summits Treks, организовавшей восхождение.
Гибель альпиниста подтвердил департамент туризма Непала.
В мае прошлого года по меньшей мере пять альпинистов из разных стран мира погибли на склонах Эвереста.
В истории покорения вершины горы Эверест, расположенной на территории Непала и китайского Тибета, значится более 7 тысяч восхождений альпинистов из разных стран мира, в том числе России.
Фото: AFP
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