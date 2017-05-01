Алматинец, избивший женщину-инспектора, был судим за убийство отца

Как сказал задержанный, такие действия полицейского его разозлили и он ударил девушку в форме головой в лицо, затем стал наносить удары кулаком по голове.

Почти три года мужчина провел в психиатрической лечебнице поселка Актас, где пожизненное заключение отбывает людоед Николай Джумагалиев, сообщает patrul.kz.





Со слов самого задержанного, выгуливая свою собаку Симбу, он частенько заглядывал и на территорию школы. В этот раз возле футбольного поля он заметил знакомого мальчика, которому приказал принести топор из дома и срубить ветки с деревьев.





Семиклассник, видимо зная крутой нрав мужчины, требования выполнил. За этим занятием его и застала инспектор ювенальной полиции, которая попросила ученика слезть с дерева и идти на занятия. Выполняя свои служебные обязанности, полицейский потребовала у мужчины документы и спросила, какое он имеет отношение к мальчику.

Ким, не задумываясь, ответил, что это его родной сын, хотя ребенок этого не подтвердил. Тогда мужчина схватил подростка и пытался заставить мальчика признать в нем отца. Этого представитель закона допустить не могла.

Как сказал задержанный, такие действия полицейского его разозлили и он ударил девушку в форме головой в лицо, затем стал наносить удары кулаком по голове. Когда женщина упала, он успел нанести ей несколько ударов ногой в живот. После этого он схватил инспектора ИДН за волосы и ударил лицом о свое колено.

В один из моментов ей удалось вырваться, ее увели в здание школы. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи и наряд полиции. Врачи госпитализировали женщину-полицейского с переломом носа, множественными ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой в одну из больниц города.





Как выяснилось позже, Ким ранее был судим за убийство своего отца, который якобы попросил его вернуть пульт от телевизора. За такое тяжкое преступление Кима осудили на 2 года 7 месяцев, которые он провел на принудительном лечении в больнице специального типа в поселке Актас Алматинской области.





-Ким в 2007 году привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства. В ходе следствия у него было установлено психическое заболевание и судом к нему были применены принудительные меры медицинского характера. После чего он был помещен в республиканскую психиатрическую больницу в поселке Актас Алматинской области, - рассказал прокурор Алатауского района Алматы Ерлан Мендешев.

То, что он поднял руку на женщину и к тому же офицера полиции, задержанный зазорным не считает.

-Если ребенок не слушается, я и ребенку дам в глаз без проблем, - сказал он.





-В связи с тем, что к нему раннее были применены принудительные меры медицинского характера, сейчас в ходе следствия будет назначена и применена судебно-психиатрическая экспертиза. Если экспертиза подтвердит, что Ким на момент совершения был вменяем, ему по статье 380 части 2 грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, - утверждает районный прокурор.

К расследованию инцидента сразу же подключились надзорные органы, прокурор Алатауского района принял решение назначить по этому делу процессуального прокурора, так как вопиющий инцидент вызвал нешуточный общественный резонанс.

«Герой», избивший женщину, арестован на два месяца и находится в следственном изоляторе.





-24 апреля Алатауским судом избрана мера пресечения арест. Сейчас проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего, скорейшему окончанию уголовного дела и направлению его в суд, - говорит Мендешев.

Не стоит забывать и о том, что в момент избиения и издевательства Кима над школьным инспектором за происходящим наблюдал физрук. Чтобы спросить у него самого, почему он просто как мужчина не заступился за хрупкую женщину, наши корреспонденты отправились в школу № 114, где и имело место событие того дня.





Впрочем, по мнению прокурора района, отдел образования начнет проверку и примет меры в отношении преподавателей, не защитивших школьного инспектора от агрессии нападавшего.



