Тысячи актюбинцев участвовали в торжественном шествии «Бір шаңырақ астында»

В областном центре с участием десятков тысяч жителей состоялось торжественное шествие «Бір шаңырақ астында». В нем участвовали представители всех этнокультурных объединений области, работники предприятий, организаций, студенты и школьники. Такое разнообразие национальных костюмов можно было увидеть только на праздновании Дня единства народа Казахстана.

Глава региона Бердыбек Сапарбаев поздравил жителей и гостей города с праздником, отметив, что этот день для многонационального Казахстана, ставшего колыбелью дружбы народов, является днем олицетворения дружбы и согласия народа страны, днем обновления и устремленности в будущее.

- Наша страна являет собой пример единства и согласия народов на земле Великой Степи, а наше единство позволяет нам успешно решать свои экономические и социальные вопросы. Подтверждением тому является реализация программы «100 шагов – Плана Нации». Весомый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного согласия в Актюбинской области вносит Ассамблея народа Казахстана, под эгидой которой в регионе активно работают 18 этнокультурных объединений, 6 воскресных школ, 10 молодежных клубов. На XXV-ой сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент нашей страны, председатель Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность модернизации общественного сознания. Мы должны знать, что Мир, Стабильность не складываются сами по себе. И поэтому, отмечая необходимость дальнейшего укрепления гражданской идентичности и обеспечения единства и согласия, Глава государства выразил уверенность в том, что Ассамблея примет активное участие в модернизации общественного сознания, - сказал аким области.

В торжественной обстановке Бердыбек Сапарбаев вручил 18 этнокультурным объединениям, внесшим вклад в укрепление национального единства страны благодарственные письма и денежные гранты. Данные средства будут направлены на дальнейшее развитие и поддержку деятельности этнокультурных объединений области. Сегодня в Актюбинской области в дружбе и согласии проживают представители более 90 национальностей, созданы и работают этнокультурные объединения, в которых на благо общества трудятся наиболее авторитетные актюбинцы, патриоты своей страны.

Перед жителями города выступили этнокультурные объединения, областная филармония имени Г.Жубановой, творческие коллективы высших и средне-специальных учебных заведений, танцевальные ансамбли.

Также в Актобе стартовал II Международный турнир по футболу на Кубок акима Актюбинской области среди юношей 2004 г.р.

На открытии турнира аким области отметил, что спортивное мероприятие проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, развития и популяризации детского футбола в регионе, укрепления дружеских связей и повышения престижа детско-юношеских соревнований.

В соревнованиях принимают участие 10 команд из России, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, всего более 200 участников.