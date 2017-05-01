Родившаяся без рук россиянка научилась водить машину и пытается получить права

Жительница Северной Осетии Сакинат Магомедова борется за право стать водителем. Она родилась без рук, но это не мешает ей вести полноценный образ жизни. Женщина легко справляет с работой по дому, занимается спортом и даже рисует картины. В прошлом году Сакинат окончила курсы вождения. Но получить удостоверение не может. Врачи отказываются выдавать необходимую справку, передает НТВ.

Сакинат с рождения лишена рук. Она росла без отца, потеряла маму, когда исполнилось 13 лет. Но лишения не сломили подростка, уже тогда поняла: ее судьба в ее ногах.

Сакинат Магомедова: «Я всегда сама все делаю, мне нравится выглядеть хорошо».

Чемпионка мира по паратхэквондо, мама двоих детей, она пишет стихи и рисует картины. Сейчас ее главная мечта — получить водительское удостоверение. Хрупкая с виду женщина обладает невероятно сильным характером.

Сакинат Магомедова: «Я дверь сама буду открывать, не нужно помогать!».

Сакинат признается, что за рулем малолитражки тесно и неудобно. Но выбирать не приходится, она пошла в единственную автошколу на юге страны, которая готова принять учеников без ног или рук.

Сакинат Магомедова: «Для меня удобно иметь свой транспорт, на котором я могла бы решать свои вопросы и проблемы, ни в ком не нуждаться. Я не люблю лишний раз людей тревожить».

Она уверенно справляется с заданиями инструктора и с легкостью выполняет змейку задним ходом. Пальцами правой ноги переключает рычаг автоматической коробки, пяткой — стояночный тормоз. Многие инструкторы и ученики, заметив Сакинат за рулем автомобиля, кажется, потеряли дар речи.

Казалось бы, мечта Сакинат сесть за руль автомобиля сбывается. Еще в прошлом году она успешно сдала курсы вождения, но вот получить водительское удостоверение так и не смогла. Ссылаясь на закон, врачи отказали ей в выдаче медсправки.

В поликлинике, куда по месту жительства обратилась Сакинат, не сразу поняли о какой справке идет речь. Медики уверены, что такой водитель опасен для окружающих. Свое решение они подкрепили постановлением правительства России от 2014 года, где указано, что человеку, не имеющему верхних конечностей, запрещено управлять автомобилем. За незаконную выдачу справки предусмотрена уголовная ответственность.

Мурат Кантемиров, глава автошколы: «Я вообще считаю, что принятие решения по выдаче медсправки должно приниматься коллегиально. Нельзя под единую гребенку подводить всех людей, все индивидуально».

Свое право на права Сакинат готова отстаивать во всех инстанциях. В правительстве Северной Осетии решили ее поддержать и намерены обсудить эту ситуацию на самом высоком уровне.

В том, что ей удается управлять автомобилем без рук, решили убедиться и сотрудники ГИБДД. Когда увидели, не поверили своим глазам. После теста на полигоне, полицейские твердо решили, что препятствовать не будут.

Артур Бекоев, заместитель начальника управления ГИБДД по Республике Северная Осетия — Алания: «Если медицина не противоречит, дает добро на получение прав, то водитель проходит все процедуры, сдача экзаменов по практике и теории, после кандидат получает удостоверение».

В своей победе Сакинат не сомневается. Рано или поздно она получит права. И даже определилась с типом автомобиля — это будет внедорожник.

Сакинат Магомедова: «Вот неугомонная», — мне так и говорят. «„То тебе это нужно, то это надо“. Я хочу этого, не хочу себя в чем-то ограничивать, я хочу жить полноценной жизнью».