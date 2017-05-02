Сагинтаев о религии: Ищите Бога в собственном сердце

«Вы не найдете его больше нигде» — глава Кабмина.

Концепцию государственной политики Казахстан в религиозной сфере на 2017-2020 годы рассмотрело и одобрило сегодня правительство , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Нурлан Байузакович (Ермекбаев, министр по делам религии и гражданского общества РК) нам представил очень важный документ. Данная концепция окажет свое влияние на развитие общественного сознания и общества в целом», - сказал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев на заседании правительства.





Он напомнил, что глава государства на недавней встрече с представителями духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) обратил особое внимание на проявление религиозной непросвещенности молодого поколения.





«Поэтому необходимо общими усилиями вести правильную воспитательную и просветительскую работу в религиозной сфере, содействовать укреплению согласия и мирного сосуществования всех конфессий», - сказал глава кабмина.





«Древняя мудрость гласит: ищите Бога в своем собственном сердце, вы не найдете его больше нигде. Поэтому наша с вами задача дойти до сердца каждого», - заключил премьер-министр.





В ходе заседания правительство рассмотрело и одобрило концепцию государственной политики РК в религиозной сфере на период 2017-2020 годов, которая предусматривает, в частности, совершенствование законодательства и регулирование взаимодействия государства с религиозными объединениями, развитие системы противодействия религиозному экстремизму и деятельности деструктивных религиозных течений и многое другое.





Автор: Ксения Давыдова, Астана