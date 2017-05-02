Туроператоры ЮКО заключили 10 соглашений с тремя государствами

Иностранные гости с удовольствием ознакомились с уникальной и многогранной природой региона, и архитектурой Шымкента.

В Южно-Казахстанской области прошел круглый стол с участием представителей туристического бизнеса региона и зарубежных туроператоров. На встрече были обсуждены планы дальнейших совместных работ, а также заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействию между специалистами Китая, Кыргызстана, Узбекистана и представителями бизнеса региона, передает пресс-служба акима области.





Согласно соглашениям, стороны, в рамках развития туризма начнут обмен информацией и опытом, а также организуют мероприятия направленные на развитие внутреннего туризма.









Напомним, что в целях продвижения туристского потенциала Южно-Казахстанской области на международном рынке, в период с 25 по 29 апреля был проведен инфотур для представителей туристского бизнеса Китая, Узбекистана и Кыргызстана. За пять дней зарубежные туроператоры ознакомились с 3-мя основными направлениями туризма в Южном Казахстане: историко-культурным, лечебно-оздоровительным и экологическим. Кроме того, посетили исторические места Туркестана и Отырарского района, оздоровительные центра Сарыагашского района, зоны отдыха Сайрам-Угамского государственного национального природного парка и отели города Шымкент.





Отметим, что иностранные гости с удовольствием ознакомились с уникальной и многогранной природой региона, и архитектурой Шымкента.





Фото: Пресс-служба акима ЮКО



