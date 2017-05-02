Туроператоры ЮКО заключили 10 соглашений с тремя государствами
2 мая 2017, 15:38
Иностранные гости с удовольствием ознакомились с уникальной и многогранной природой региона, и архитектурой Шымкента.
В Южно-Казахстанской области прошел круглый стол с участием представителей туристического бизнеса региона и зарубежных туроператоров. На встрече были обсуждены планы дальнейших совместных работ, а также заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействию между специалистами Китая, Кыргызстана, Узбекистана и представителями бизнеса региона, передает пресс-служба акима области.
Согласно соглашениям, стороны, в рамках развития туризма начнут обмен информацией и опытом, а также организуют мероприятия направленные на развитие внутреннего туризма.
Напомним, что в целях продвижения туристского потенциала Южно-Казахстанской области на международном рынке, в период с 25 по 29 апреля был проведен инфотур для представителей туристского бизнеса Китая, Узбекистана и Кыргызстана. За пять дней зарубежные туроператоры ознакомились с 3-мя основными направлениями туризма в Южном Казахстане: историко-культурным, лечебно-оздоровительным и экологическим. Кроме того, посетили исторические места Туркестана и Отырарского района, оздоровительные центра Сарыагашского района, зоны отдыха Сайрам-Угамского государственного национального природного парка и отели города Шымкент.
Отметим, что иностранные гости с удовольствием ознакомились с уникальной и многогранной природой региона, и архитектурой Шымкента.
Фото: Пресс-служба акима ЮКО
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