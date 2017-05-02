В РК внесены изменения в правила признания и нострификации документов об образовании

Удостоверение о признании выдается через Центр или Государственную корпорацию лично услугополучателю.

Приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 марта 2017 года внесены изменения в Правила признания и нострификации документов об образовании, сообщает Zakon.kz.





Так, срок рассмотрения заявления о признании легализованных или апостилирванных документов об образовании теперь составляет 15 рабочих дней.





В случае если документ об образовании не легализован или не апостилирован, то срок рассмотрения таких заявлений составляет 30 рабочих дней с учетом времени получения подтверждения фактов выдачи документа об образовании и наличия у зарубежной организации образования права на осуществление образовательной деятельности.





Срок исчисляется со времени представления документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, без учета времени доставки заявления услугополучателя в Центр и результата госуслуги в Государственную корпорацию.





В случае отсутствия ответа на первичный запрос о подтверждении фактов выдачи документа и наличия у зарубежной организации образования права на осуществление образовательной деятельности направляется повторный запрос и срок рассмотрения заявления о признании документов об образовании продлевается на 10 рабочих дней.





При представлении услугополучателем документа об образовании, подпадающего под действие международных договоров (соглашений) о взаимном признании и эквивалентности РК, Центр в течение 5 рабочих дней направляет услугополучателю письмо-уведомление в произвольной форме с указанием причин возврата документов и возвращает представленные документы.





Указывается, что для признания зарубежного документа об образовании проводится экспертная оценка.Она проводится внутренней экспертной комиссии Центра, которая создается из числа работников Центра и утверждается приказом директора Центра по согласованию с уполномоченным органом.





Отмечается, что удостоверение о признании выдается через Центр или Государственную корпорацию лично услугополучателю или по нотариальной удостоверенной доверенности третьему лицу.





При этом основанием для отказа в признании документа об образовании являются:





- неподтверждение факта выдачи документа об образовании или отсутствие права на осуществление соответствующей образовательной деятельности у организации образования, выдавшей документ об образовании;

- представление документов об образовании стран, непризнанных РК в каче-стве субъекта международного права, либо зарубежной организации образования, непризнаной уполномоченным органом в области образования страны выдачи;

- несоответствие иностранной образовательной программы ни к одному из уровней образования или направлений подготовки (специальностей, профессий) в соответствии с Государственным общеобязательным стандартам образования РК.

- отсутствие ответа на повторный запрос о подтверждении факта выдачи доку-мента об образовании и права на осуществление соответствующей образовательной деятельности у организации образования, выдавшей документ об образовании.





При принятии решения об отказе в признании документов об образовании Центр направляет в Государственную корпорацию или выдает услугополучателю или по нотариально удостоверенной доверенности третьему лицу уведомление в произвольной форме с указанием причин отказа.





Услугополучатель обжалует решения, действия (бездействия) услугодателя или их должностных лиц, а также Государственной корпорации или ее ра-ботников по вопросам оказания государственных услуг в порядке, установленном законодательными актами Казахстана.





Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.



