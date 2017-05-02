Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

На территории РК заблокирован 61 сайт, причастных к обороту наркотиков

2 мая 2017, 19:09

Всего за первый квартал выявлено 94 интернет-ресурса.

Министерство внутренних дел РК во взаимодействий с Министерство информации и коммуникаций заблокировало 61 сайт на территории страны, причастных к обороту наркотиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента гос. языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, передает Zakon.kz.

"За первый квартал т.г. МВД выявлено 94 интернет-ресурса, причастных к незаконному обороту наркотиков, из них 6 расположенных в доменной зоне Республики Казахстан и 89 на территории других стран.
Во взаимодействии с Министерством информации и коммуникаций заблокирован 61 сайт. Из общего количества выявленных интернет-ресурсов 84 содержали информацию о распространении синтетических наркотических средств", - написал Садубаев.

Фото: 1ul.ru.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...