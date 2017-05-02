На территории РК заблокирован 61 сайт, причастных к обороту наркотиков
2 мая 2017, 19:09
Всего за первый квартал выявлено 94 интернет-ресурса.
Министерство внутренних дел РК во взаимодействий с Министерство информации и коммуникаций заблокировало 61 сайт на территории страны, причастных к обороту наркотиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента гос. языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, передает Zakon.kz.
"За первый квартал т.г. МВД выявлено 94 интернет-ресурса, причастных к незаконному обороту наркотиков, из них 6 расположенных в доменной зоне Республики Казахстан и 89 на территории других стран.
Во взаимодействии с Министерством информации и коммуникаций заблокирован 61 сайт. Из общего количества выявленных интернет-ресурсов 84 содержали информацию о распространении синтетических наркотических средств", - написал Садубаев.
Фото: 1ul.ru.
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