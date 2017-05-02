На территории РК заблокирован 61 сайт, причастных к обороту наркотиков

Всего за первый квартал выявлено 94 интернет-ресурса.

Министерство внутренних дел РК во взаимодействий с Министерство информации и коммуникаций заблокировало 61 сайт на территории страны, причастных к обороту наркотиков. Об этом на своей Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента гос. языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, передает Zakon.kz





"За первый квартал т.г. МВД выявлено 94 интернет-ресурса, причастных к незаконному обороту наркотиков, из них 6 расположенных в доменной зоне Республики Казахстан и 89 на территории других стран.

Во взаимодействии с Министерством информации и коммуникаций заблокирован 61 сайт. Из общего количества выявленных интернет-ресурсов 84 содержали информацию о распространении синтетических наркотических средств", - написал Садубаев.



