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Убийца выбросил свою жертву из машины в Петропавловске

3 мая 2017, 08:50

Молодые парни, которым нет и 35 лет, поссорились из-за девушки.

В Петропавловске произошло убийство. Тело парня с ножевым ранением, оказавшимся смертельным, было выброшено на дорогу прямо из машины в районе Черёмушек в минувшую субботу, сообщает Петропавловск kz со ссылкой на информированный источник.

Как стало известно, молодые парни, которым нет и 35 лет, поссорились из-за девушки. Убитый приревновал свою возлюбленную ее к знакомому из того же села и приехал выяснять отношения к сопернику на своей машине. По всей видимости, они выпивали. В итоге конфликт обернулся для приехавшего молодого человека трагически, нож угодил ему в область сердца.

Окровавленное тело злоумышленник выбросил из машины в районе пересечения улиц Рижской и Интернациональной и сам сел за руль автомобиля убитого парня. Позже он оставил машину в районе Новопавловки, видимо, поняв, что сотворил. И с телефоном жертвы он попытался скрыться из города на автобусе. К тому времени на его след вышли полицейские и задержали его по подозрению в убийстве.

Фото: Петропавловск kz

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