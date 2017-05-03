Министр здравоохранения РК рассказал, кто и сколько будет отчислять в фонд медстрахования

Государство за свои категории граждан будет отчислять 3,75%, отчисления работодателей составят 1%, а самозанятые будут отчислять 5%.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты рассмотрели и одобрили в первом чтении проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», передает корреспондент Zakon.kz





Как отметил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, согласно законопроекту по обязательному социальному медицинскому страхование (ОСМС) предлагаются поправки в части изменения ставок и объектов исчисления отчислений взносов, а также введение новых категорий плательщиков, новых категорий лиц, за которых уплату взносов осуществляет государство. Также урегулируются вопросы организации работы фонда социального медицинского страхования (ФОМС) и лекарственного обеспечения в системе ОСМС и государственного гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).





« В связи с макроэкономической ситуацией в стране, а также с целью снижения нагрузки на работодателей Министерством национальной экономики РК было внесено предложение снизить размер ставки взносов государства, размер ставки отчислений работодателей, зафиксировать ставку взносов индивидуальных предпринимателей (ИП) и изменить объект отчисления для ИП с одной минимальной зарплат до двух минимальных зарплат », - сказал глава ведомства.





По его словам, данное предложение правительство поддержало и оно было согласовано с Главой государства.





« Таким образом, взносы государства на ОСМС, подлежащие уплате в фонд, предлагается установить с 1 января 2018 года в размере 3,75% (от фонда оплаты труда - Прим.), отчисления работодателей на ОСМС предлагается установить с 1 июля 2017 года в размере 1%, а с 1 января 2018 года 1,5%. Взносы самостоятельно занятого населения составят 5% от двух минимальных заработных плат », - добавил Е. Биртанов.





Как он отметил далее, с целью обеспечения принципа доступности медпомощи и всеобщего охвата предлагается, во-первых, расширить категории лиц, за которых взносы будет уплачивать государство.





« Это четыре категории: неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; неработающие оралманы; иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК; лица, завершившие обучение по очной форме обучения в организациях среднего технического и профессионального после среднего высшего образования, а также послевузовского образования. Во-вторых, перечень плательщиков взносов фонда пополнен лицами, определив порядок уплаты ими взносов - неактивное население - это иные лица, в том числе самостоятельно занятые, установленные законом РК о занятости населения; и второе - это граждане РК, выехавшие за пределы РК, за исключение выехавших на постоянное место жительства. Ставка взносов этих категорий лиц составит 5% от одной минимальной зарплаты », - перечислил Е. Биртанов.





Также он сообщил, что в связи с введением системы ОСМС требуется урегулировать вопросы предоставления медпомощи военнослужащим, сотрудникам спецгосорганов и правоохранительных органов, а также получателям пенсионных выплат данных категорий лиц и членам их семей, отдельным категориям госслужащих.





В развитие темы министр сказал, что в то же время законопроектом предлагается определить фонд в качестве единого плательщика. Также в пакете ОСМС предусмотрено оказание экстренной стационарной помощи застрахованным. Предусмотрены поправки в целях усиления финансовой устойчивости фонда и сохранности его активов. Действующее законодательство РК в отношении иностранцев предусматривает равное положение иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РК с гражданами РК в вопросах социального и пенсионного обеспечения в сфере образования.





« С целью обеспечения единого эффективного подхода по закупу и оплате, обеспечения качественными медсредствами и изделиями предлагается, во-первых, разделить компетенцию по закупу и оплате расходов на лекарственное обеспечение, во-вторых, определить единого поставщика фармацевтических услуг для ФОМС », - дополнил глава ведомства.





В заключение он подчеркнул, что в целом данный законопроект охватывает основные моменты, позволяющие нам обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения, в том числе ОСМС.





« Реализация законопроекта предусматривается сокращение расходов республиканского бюджета одобренного республиканской бюджетной комиссией. Законопроект рассматривался на 9 заседаниях рабочей группы комитета по социально-культурному развитию мажилиса. Необходимо отметить, что качество законопроекта значительно улучшилось - за это разрешите выразить благодарность депутатам, отделу законодательства и членам рабочей группы », - резюмировал министр.





Как отмечалось, поправки по вопросам здравоохранения разработаны по поручению Главы государства с 2017 года по внедрению ОСМС. 28 февраля текущего года в Мажилисе Парламента РК рассматривается внесенный Правительством РК проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения». Законопроектом предполагается внесение изменений и дополнений в 6 кодексов и 16 законов.





Данный проект закона одобрен мажилисменами в первом чтении.



