Нигматулин: Раньше в дорожную полицию по росту брали, а сейчас по длине руки

При обсуждении во втором чтении законопроекта РК «О внесении изменений в закон РК «О дорожном движении» на пленарном заседании Мажилиса Парламента спикер Палаты Нурлан Нигматулин отметил важность данных поправок, передает корреспондент Zakon.kz





«Во всех комитетах прошло обсуждение ( проекта закона РК «О внесении изменений в закон РК «О дорожном движении»). Все нормы, о которых говорили, они совместно с Министерством внутренних дел отработаны», - сказал он.

Как указал Н. Нигматулин, тема дорожного движения «очень чувствительная» для всех казахстанцев.





«Это тема очень чувствительная. Все мы являемся участниками дорожного движения», - напомнил он.





При этом спикер Мажилиса отметил, что специалистов в дорожном движении «особенно много».





«У нас специалистов много в трех областях - это в футболе, политике и в дорожном движении, поэтому от этого никуда не уйти. Взгляните хотя бы, какая полемика сейчас идет в отношении внедренного новшества, когда убрали жезлы. Недавно в сенате это обсуждали», - пошутил он.





«По этому поводу сейчас говорят: раньше в дорожную полицию по росту брали, а сейчас по длине руки, чтобы на перекрестках видно было. Все остальные нормы у нас, по-моему, обсуждены и нет вопросов», - добавил Н. Нигматулин.





В заключении профильного комитета Мажилиса сообщается, что этот законопроект разработан группой депутатов.





Документом предлагается исключить норму о запрете пассажирам покидать транспортное средство в случае остановки сотрудником органов внутренних дел без его разрешения, а также норму, запрещающую водителям стоянку на дорогах и улицах населенных пунктов, кроме специально отведенных для этого мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками и указателями, ввиду отсутствия соответствующей инфраструктуры. Норму о стоянках предложено исключить, так как она уже предусмотрена законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам кардинального улучшений условий для предпринимательской деятельности в РК».





В ходе обсуждения внесены поправки, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения.





В частности, уточнена норма о выезде на полосу встречного движения при развороте или повороте. Установлен единый срок лишения права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения. В целях безопасности дорожного движения, а также сохранения жизни и здоровья граждан вносятся поправки, устанавливающие новые обязанности пешеходов.





Кроме того, предлагается снизить размер административного штрафа за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Уточнен ряд понятий, применяемых в законе «О дорожном движении». Нанесенные на кузов транспортного средства аэрографические трехмерные рисунки не будут являться основанием для запрета на его эксплуатацию. Уточнено понятие специальных мероприятий применительно к статье, устанавливающей основания остановки транспортного средства.





Предлагается установить норму о праве водителя проводить фото- и видеосъемку в случае, если транспортное средство остановлено должностном лицом, обладающим правом проверки документов водителя. Предложено исключить запрет на перевозку пассажиров в ночное время (с 23 часов до 6 часов утра) посредством нерегулярных перевозок автобусами и микроавтобусами. Предлагается увеличить государственную пошлину за выдачу государственных регистрационных знаков с определенным сочетанием цифр либо цифр и букв.





Также депутаты внесли поправки, в соответствии с которыми право управления транспортным средством, утраченное в связи с истечением установленного срока действия водительского удостоверения, восстанавливается при условии прохождения повторного медицинского осмотра и без обязательной сдачи экзамена для проверки знаний правил дорожного движения.





По данным комитета, внесены поправки редакционного и уточняющего характера, а также поправки по юридической технике с целью исключения правовых пробелов, приведения норм законопроекта в соответствие с иными законодательными актами РК.

Мажилисмены в ходе пленарного заседания палаты одобрили данный законопроект во втором чтении, таким образом, проект закона направляется на рассмотрение в Сенат Парламента РК.



