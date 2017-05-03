Василий Левит пробился в полуфинал чемпионата Азии по боксу

Свой первый бой на чемпионате Азии провел один из самых опытных и известных казахстанских боксеров - Василий Левит (91 кг).

В третьем раунде прошло все самое интересное. Никто не хотел уступать, поэтому концовку боксеры провели активно. Судьи отдали победу Левиту, который и выходит в полуфинал континентального турнира.

Соперник хоть и молодой, но имеющий поддержку родных болельщиков - Санжар Турсунов. Бой оба боксера начали довольно активно. Как обычно, Василий работал первым номером и закидал соперника джебом, нанося свои тяжелые удары. Турсунов старался отвечать, да и в целом, действовал напористо. За счет поддержки публики Турсунову удавалось достойно вести бой.

- Первый бой всегда сложный, - говорит Василий. – В принципе, все нормально – работал так, как говорили тренеры.





- Была ли мысль, что если бой будет равным, победу отдадут хозяину ринга?

- Знаете, перед боем мысли бывают разные. Я выхожу и боксирую. Все варианты в голове прокручиваю, в том числе и этот.





- Поддержка узбекских болельщиков, оказанная Турсунову, как-то мешала вам?

- На такое внимание не обращаю. Ничего страшного. Главное – слышать своих тренеров. Сначала я сделал разведку, а потом принялся атаковать. Так сказать, перестроился. Да, узбекский боксер довольно нестандартный. В Азии вообще таких много, с ними не совсем удобно боксировать.





- А форму уже набрали?

- Все нормально. Не могу сравнить с той формой, которая у меня была в Рио. Это два разных цикла.





- Вы поблагодарили узбекских болельщиков…

- Всегда так делаю. Да, они поддерживали своего, пытались мешать, но это нормальная ситуация. В Казахстане зрители также болеют за своего спортсмена.