Василий Левит пробился в полуфинал чемпионата Азии по боксу
3 мая 2017, 14:26
Соперник хоть и молодой, но имеющий поддержку родных болельщиков - Санжар Турсунов.
Свой первый бой на чемпионате Азии провел один из самых опытных и известных казахстанских боксеров - Василий Левит (91 кг).
Соперник хоть и молодой, но имеющий поддержку родных болельщиков - Санжар Турсунов. Бой оба боксера начали довольно активно. Как обычно, Василий работал первым номером и закидал соперника джебом, нанося свои тяжелые удары. Турсунов старался отвечать, да и в целом, действовал напористо. За счет поддержки публики Турсунову удавалось достойно вести бой.
В третьем раунде прошло все самое интересное. Никто не хотел уступать, поэтому концовку боксеры провели активно. Судьи отдали победу Левиту, который и выходит в полуфинал континентального турнира.
Василий Левит в интервью пресс-службе Казахстанской федерации бокса прокомментировал итог боя с Санжаром Турсуновым из Узбекистана.
- Первый бой всегда сложный, - говорит Василий. – В принципе, все нормально – работал так, как говорили тренеры.
- Была ли мысль, что если бой будет равным, победу отдадут хозяину ринга?
- Знаете, перед боем мысли бывают разные. Я выхожу и боксирую. Все варианты в голове прокручиваю, в том числе и этот.
- Поддержка узбекских болельщиков, оказанная Турсунову, как-то мешала вам?
- На такое внимание не обращаю. Ничего страшного. Главное – слышать своих тренеров. Сначала я сделал разведку, а потом принялся атаковать. Так сказать, перестроился. Да, узбекский боксер довольно нестандартный. В Азии вообще таких много, с ними не совсем удобно боксировать.
- А форму уже набрали?
- Все нормально. Не могу сравнить с той формой, которая у меня была в Рио. Это два разных цикла.
- Вы поблагодарили узбекских болельщиков…
- Всегда так делаю. Да, они поддерживали своего, пытались мешать, но это нормальная ситуация. В Казахстане зрители также болеют за своего спортсмена.
фото - Данияр Майлыбаев
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