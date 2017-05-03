Легализовать марихуану для развития туризма предложил глава Нацбанка Кыргызстана
3 мая 2017, 15:28
«Легализуйте марихуану. Все. Ничего не надо делать. У вас пачками будут туристы. Весь СНГ будет здесь. Мест в гостиницах не останется. Вот это - фишка», - улыбаясь, сказал Абдыгулов.
Глава Национального банка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов для развития туризма в стране предложил легализовать употребление марихуаны. Свое предложение он озвучил на заседании по Стратегии устойчивого развития до 2040 года, передает BNews.kz.
Сравнив стоимость отдыха на озере Иссык-Куль и в Турции, Абдыгулов сказал, что Кыргызстан проигрывает в этой конкуренции.
«Кыргызстанцы больше ездят в Турцию, чем на Иссык-Куль. Билет в Стамбул и обратно 300 долларов, шесть дней и плюс питание. С кем вы собираетесь там конкурировать? Надо такую фишку. Как сделать туристический рай? Если вы неолибералисты, ставьте такие фишки. Я знаю, как привести сюда всех туристов. Легализуйте марихуану. Все. Ничего не надо делать. У вас пачками будут туристы. Весь СНГ будет здесь. Мест в гостиницах не останется. Вот это - фишка», - улыбаясь, сказал Абдыгулов.
Последние несколько лет Кыргызстан посещают по несколько миллионов туристов из Казахстана. По данным департамента туризма, большая часть казахстанцев в летний период посетили озеро Иссык-Куль. Остальная часть посетили горнолыжные базы, занимались альпинизмом, пешеходным, велосипедным и конным туризмом. По данным сервиса Travel.ru, озеро Иссык-Куль является лидером популярных курортов СНГ по итогам 2016 года.
Фото с сайта bnews.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857042-5b23d78815f21fd5669ea44296d352a1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...