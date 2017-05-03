МИД РК: Сирийская оппозиция не покидала переговоры
3 мая 2017, 17:28
Делегация сирийской оппозиции активно участвует в переговорном процессе.
Представители вооруженной сирийской оппозиции не покидали переговоры, они провели и завершили все намеченные на первый день четвертого раунда переговоров встречи и уехали из отеля. Вооруженная оппозиция примет участие и во втором дне переговоров, сообщил директор департамента Азии и Африки МИД РК Айдарбек Туматов.
Дипломат отметил, что делегация оппозиции активно участвует в переговорном процессе, в этот раз в Астану приехало 19 человек из различных группировок как северного, так и южного фронта.
"Сейчас делегация военной оппозиции уехала, потому что все встречи у них закончились, они провели встречу со Стаффаном де Мистурой, специальным представителем ООН по Сирии, с представителями США, все идет в рабочем порядке. Завтра оппозиция также примет участие во всех переговорах", — уточнил Айдарбек Туматов.
Отметим, что ранее телеканал Аль-Джазира сообщил о том, что вооруженная оппозиция покинула четвертый раунд переговоров по Сирии в Астане.
Переговоры начались в полдень, 3 мая, все делегации участников, стран-гарантов и наблюдателей прибыли в Астану — это представители России, Турции, Ирана, правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции, а также высокие представители Иордании, США и ООН.
Переговоры по Сирии в столице Казахстана ранее прошли в три этапа — 23-25 января, 15-16 февраля и 14-15 марта. Главным вопросом встреч являлось мирное урегулирование сирийского конфликта между правительством Сирийской Арабской Республики и представителями оппозиции.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: www.leisure.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857088-5a78c295512b6cf3fdd38549d00a612e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...