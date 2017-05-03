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МИД РК: Сирийская оппозиция не покидала переговоры

3 мая 2017, 17:28

Делегация сирийской оппозиции активно участвует в переговорном процессе.

Представители вооруженной сирийской оппозиции не покидали переговоры, они провели и завершили все намеченные на первый день четвертого раунда переговоров встречи и уехали из отеля. Вооруженная оппозиция примет участие и во втором дне переговоров, сообщил директор департамента Азии и Африки МИД РК Айдарбек Туматов.

Дипломат отметил, что делегация оппозиции активно участвует в переговорном процессе, в этот раз в Астану приехало 19 человек из различных группировок как северного, так и южного фронта.

"Сейчас делегация военной оппозиции уехала, потому что все встречи у них закончились, они провели встречу со Стаффаном де Мистурой, специальным представителем ООН по Сирии, с представителями США, все идет в рабочем порядке. Завтра оппозиция также примет участие во всех переговорах", — уточнил Айдарбек Туматов.

Отметим, что ранее телеканал Аль-Джазира сообщил о том, что вооруженная оппозиция покинула четвертый раунд переговоров по Сирии в Астане.

Переговоры начались в полдень, 3 мая, все делегации участников, стран-гарантов и наблюдателей прибыли в Астану — это представители России, Турции, Ирана, правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции, а также высокие представители Иордании, США и ООН.

Переговоры по Сирии в столице Казахстана ранее прошли в три этапа — 23-25 января, 15-16 февраля и 14-15 марта. Главным вопросом встреч являлось мирное урегулирование сирийского конфликта между правительством Сирийской Арабской Республики и представителями оппозиции.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: www.leisure.kz

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