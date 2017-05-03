МИД РК: Сирийская оппозиция не покидала переговоры

Дипломат отметил, что делегация оппозиции активно участвует в переговорном процессе, в этот раз в Астану приехало 19 человек из различных группировок как северного, так и южного фронта.

"Сейчас делегация военной оппозиции уехала, потому что все встречи у них закончились, они провели встречу со Стаффаном де Мистурой, специальным представителем ООН по Сирии, с представителями США, все идет в рабочем порядке. Завтра оппозиция также примет участие во всех переговорах", — уточнил Айдарбек Туматов.



