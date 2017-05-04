Изменены функции оператора фискальных данных

Согласно статье 645-1 Налогового кодекса прием, хранение сведений с ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, работ, услуг, а также их передача в налоговые органы производятся оператором фискальных данных в порядке, установленном уполномоченным органом.

Правила приема, хранения сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, работ, услуг, а также их передачи в органы государственных доходов оператором фискальных данных утверждены приказом Министра финансов РК от 27 февраля 2015 года № 135.

Органы государственных доходов используют сведения ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, работ, услуг, для целей налогового администрирования. При этом оператор фискальных данных выполняет следующие задачи:

1) прием сведений о денежных расчетах от налогоплательщиков;

2) хранение полученных сведений о денежных расчетах на собственных электронных носителях;

3) передачу сведений о денежных расчетах в органы государственных доходов в оперативном режиме по сетям телекоммуникаций общего пользования.

Организация работы оператора фискальных данных заключается в реализации определенных функций, способствующих выполнению его задач в полной мере. При этом из этих функций приказом Министра финансов РК от 30 марта 2017 года № 205 исключена обязанность по разработке и распространению программного обеспечения, позволяющего произвести модернизацию фискальных регистраторов, внесенных в государственный реестр, для выполнения ими функции передачи данных на сервер оператора фискальных данных.

Данное изменение будет введено в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования приказа.