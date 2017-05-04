Сирийская вооруженная оппозиция пыталась надавить на участников астанинского процесса обвинив Россию в нанесении ракетно-бомбовых ударов по позициям отрядов умеренной оппозиции. Об этом на пресс-конференции по итогам первого дня переговоров специальный представитель РФ по Сирии Александр Лаврентьев , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





По его словам, сирийская оппозиция прибыла на переговоры, и провела встречу со специальным представителем генерального секретаря ООН Стефаном де Мистурой, но через какое-то время получила информацию со ссылкой на информационное агентство «Аль-Джазира» о том, что якобы российские ВКС нанесли удары по позициям отрядов умеренной оппозиции в районе Хама и Деръа.





«Сирийская вооруженная оппозиция в очередной раз проявила такой неконструктивный подход. Прибыла в столицу Казахстана и через какое-то время, как мы считаем, голословно обвинила ВКС РФ в нанесении бомбовых ударов. Наши представители штаба эту информацию опровергают и приводят данные объективного контроля, которые свидетельствуют о том, что российская авиация не наносила каких-либо ударов по данным районам. Вызывает только сожаление тот факт, что это уже не первый случай, когда представители Сирийской вооруженной оппозиции пытаются таким образом надавить на представителей членов стран-гарантов, участников астанинского процесса. Может они надеются так выторговать какие-то дополнительные более благоприятные условия. Мы до сих считали и считаем, что все вопросы и все существующие проблемы должны решаться за столом переговоров. Если существуют какие-то вопросы, их надо не стесняться задавать и соответственно решать в ходе дальнейшей консультации» - сказал Лаврентьев.





Он также отметил, что российская сторона готова общаться с сирийской вооруженной оппозицией, и проводить соответствующую работу. На данный момент, с ними работают представители Турции, которые считают участие оппозиции важным моментов переговоров.





При этом, Лаврентьев выразил надежду на то, что здравый смысл восторжествует, а делегация сирийской оппозиции во главе с Мухаммадом Алушем примет участие во втором дне переговоров четвертого раунда астанинского процесса.





Автор: Татьяна Ковалева, Астана