Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров получил травму во время игры в футбол, сообщает сообщает Zakon.kz . Как рассказал сам пострадавший во время игры оппоненты «неожиданно навалились и сбили с ног». В результате повреждение голеностопа.





«Дорогие друзья! В среду вечером играть с нами в футбол вызвалась команда СОБР "Терек". Ранее мы часто выигрывали. Возможно, собровцам это не очень нравилось. На этот раз они выбрали совершенно новую тактику - неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе! Четко понял, что на поле нужно от них держаться подальше.

Одно спасение - современные медицинские принадлежности для фиксации травмированных конечностей! Я помню, в детстве от гипса приходилось сильно страдать, казалось, что под ним даже живность завелась. Ну а забили семь голов. Два из них в наши ворота. Играйте в футбол! Всегда будете в выигрыше! Если сумеете покинуть поле без гипса!» - написал Кадыров опубликовав фото с бандажем.



