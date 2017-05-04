Проблемы ипотечных заемщиков будут рассмотрены Нацбанком совместно с Правительством

Проблемы валютных ипотечных заемщиков будут рассмотрены Нацбанком совместно с Правительством – получен ответ на запрос «Ак жола» о необходимости пересмотра программы рефинансирования ипотечных займов, сообщает Zakon.kz





Напомним, что 22 февраля т.г. был озвучен депутатский запрос фракции о необходимости пересмотра программы рефинансирования ипотечных займов и конвертации кредитов добросовестных заёмщиков по курсу до девальвации тенге 19 августа 2015 года.





Ранее, 29 июля, 7 сентября и 26 октября 2016 года депутатами «Ак жола» трижды были направлены запросы в Нацбанк с предложениями по защите интересов добросовестных заемщиков в рамках Программы рефинансирования ипотечных займов, выданных в иностранной валюте.





Фракция указывала, что условия программы выгодны для тех, кто не оплачивал взятые кредиты, так как позволяет пересчитывать их валютные займы по курсу до девальвации тенге 2015 года. А заёмщики, продолжающие добросовестно платить, невзирая на трудности - вынуждены гасить долг по текущему курсу, т.е. в среднем на 70-80% дороже.





«Применяемый подход вместо поощрения добросовестных заёмщиков, стимулирует именно уклонение от оплаты кредитов. Более того - он противоречит нормам Конституции о равноправии граждан, независимо от имущественного положения», - говорилось в запросе.





В письме в адрес фракции от 2 декабря 2016 года руководство Нацбанка отметило, что нет возможности расширения охвата займов из-за ограниченности средств, выделенных на программу.





В этой связи, фракция демократов напомнила руководству Нацбанка, что в рамках реализации Послания Президента, на стабилизацию банковской сферы выделены те самые дополнительные средства, на нехватку которых ссылался Нацбанк, отвечая на запросы ДПК.





«Депутаты «Ак жола» повторно, в четвёртый раз предлагают решить вопрос добросовестных заемщиков и обеспечить конвертацию для их ипотечных валютных займов по курсу до девальвации, т.е. на 18 августа 2015 года, выделив для этого необходимую сумму из дополнительных средств оздоровления банковской сферы, - подчеркнула в этой связи депутат Еспаева. - Решение проблемы этой группы заемщиков соответствует целям Послания, так как улучшит качество кредитного портфеля банков и будет способствовать оздоровлению финансовой системы».





В полученном на днях ответе Нацбанка говорится, что выделенные из бюджета на оздоровление финансового сектора средства в размере 2,093 трлн тенге пойдут на расчистку балансов банков от неработающих кредитов. Отмечено, что 11 апреля Главой государства дано поручение внести предложения о целесообразности расширения Программы рефинансирования.





«В этой связи, вопрос решения проблем валютных ипотечных заемщиков будет рассмотрен Нацбанком совместно с Правительством в рамках данного поручения», - подчеркнуто в письме за подписью Д.Акишева.





Нацбанк поблагодарил депутатов фракции за внимание к проблемам ипотечников.