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Прорыв дамбы ликвидируют в Северном Казахстане

4 мая 2017, 17:39

На месте ликвидации ЧС находится начальник ДЧС СКО Павел Филиппов и заместитель акима Северо-Казахстанской области Антон Федяев.

Паводковая обстановка в селе Тепличное осложнилась из-за течи, которая образовалась в теле дамбы на месте изначально уложенной дренажной трубы, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.

«На её ликвидацию были брошены дополнительные силы и техника департамента по ЧС СКО, Центрального регионального оперативно-спасательного отряда, местной полицейской службы, местных исполнительных органов. Работают 143 человека, 21 единица техники и 3 плавсредства. Организованы работы по укреплению дамбы, идет укладка мешкотары и инертных материалов, также проводится работа по возведению дополнительной дамбы. На месте ликвидации ЧС находится начальник ДЧС СКО Павел Филиппов и заместитель акима Северо-Казахстанской области Антон Федяев», - сообщили в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях пользователи сообщали, что утром их разбудил вой сирены, предупреждающий об эвакуации.

О приходе второй волны паводка в Петропавловск местные власти предупреждали заранее. Почти две недели остаются подтопленными дома на окраинах города - в поселках Кожзавод и Заречный. Страдают пригородные села и населенные пункты Кызылжарского района.

В минувшие сутки в селах Прибрежное и Тепличное, Кожзавод укрепляли дамбу, укладывали мешкотару с песком, откачивали воду. Связь с населенными пунктами осуществляется с помощью плавсредств.

«В целях обеспечения нормальной жизнедеятельности в посёлке Кожевенный завод и Заречный города Петропавловска проводилась перевозка населения и продуктов в магазины с использованием плавательных средств, сотрудниками полиции проводятся мероприятия по обеспечению общественного порядка, также людям оказывается психологическая и медицинская помощь. В населённых пунктах постоянно осуществляется патрулирование, мониторинг уровня воды», - рассказали в пресс-службе ДЧС СКО.




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