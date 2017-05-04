Прорыв дамбы ликвидируют в Северном Казахстане

«На её ликвидацию были брошены дополнительные силы и техника департамента по ЧС СКО, Центрального регионального оперативно-спасательного отряда, местной полицейской службы, местных исполнительных органов. Работают 143 человека, 21 единица техники и 3 плавсредства. Организованы работы по укреплению дамбы, идет укладка мешкотары и инертных материалов, также проводится работа по возведению дополнительной дамбы. На месте ликвидации ЧС находится начальник ДЧС СКО Павел Филиппов и заместитель акима Северо-Казахстанской области Антон Федяев», - сообщили в пресс-службе.



