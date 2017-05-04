Пятый раунд Астанинского процесса пройдет в столице Казахстана в середине июля 2017 года
4 мая 2017, 19:26
«Мы должны признать, что соглашения, достигнутые в Астане, не будут эффективными, если они не будут поддержаны решимостью уважаемых сторон и их воли к достижению прочного мира в Сирии», - сообщили в МИД РК.
Пятый раунд Астанинского процесса пройдет в столице Казахстана в середине июля 2017 года. За две недели до этого будут проведены предварительные экспертные консультации в Анкаре. Об этом сегодня рассказал министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент Zakon.kz.
«Известно, что с момента проведения в марте переговоров в рамках Астанинского процесса в Сирии имело место несколько трагических инцидентов, значительно усилилось давление на ситуацию в Сирии, - сказал он. - Вместе с этим возросла и значимость Астанинского процесса. Дальнейшая эскалация ситуации в Сирии не в интересах ни одной из сторон. Особенно важным считаем прежде всего сохранение режима прекращения огня и реализацию связанных с ним соглашений, достигнутых в Астане».
Напомним, на 4 раунде переговоров в Астане участвовали представители Турции, России, Ирана, делегации правительства Сирии, группировок вооружённой оппозиции, ООН, США и Иордании.
«Мы выражаем надежду, что Астанинский процесс, начатый при непосредственной и полной поддержке Президента РК Нурсултана Назарбаева, даст возможность политическому аспекту проблемы в Женеве в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН и что он дополнит содержательную часть переговоров, которые там пройдут».
«Но мы должны признать, что соглашения, достигнутые в Астане, не будут эффективными, если они не будут поддержаны решимостью уважаемых сторон и их воли к достижению прочного мира в Сирии», - сообщил Абдрахманов.
Он также выразил благодарность генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу и спецпосланнику ООН по Сирии Стефану де Мистуре за их неоценимый вклад в процесс переговоров в Астане, который они оказывали с самого начала.
«Благодаря поддержке ООН переговоры в Казахстане двигаются вперёд каждый раз, когда мы собираемся в этом зале. Любые соглашения, достигнутые в Астане, неотъемлемо дополняют Женевский процесс и дают положительный импульс политическому решению сирийского конфликта. Несмотря на все сложности Астана доказала свою эффективность и актуальность как платформа, где все заинтересованные стороны могут выразить свои точки зрения широкой аудитории. И что более важно - приходить к соглашениям о конкретных шагах» - заключил Абдрахманов.
Татьяна Ковалева, Астана.
Фото: bnews.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857348-318da0d4d9bbbd4253135e13d9368e4c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...