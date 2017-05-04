«Мы должны признать, что соглашения, достигнутые в Астане, не будут эффективными, если они не будут поддержаны решимостью уважаемых сторон и их воли к достижению прочного мира в Сирии», - сообщили в МИД РК.

Пятый раунд Астанинского процесса пройдет в столице Казахстана в середине июля 2017 года. За две недели до этого будут проведены предварительные экспертные консультации в Анкаре. Об этом сегодня рассказал министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент Об этом сегодня рассказал министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент Zakon.kz





«Известно, что с момента проведения в марте переговоров в рамках Астанинского процесса в Сирии имело место несколько трагических инцидентов, значительно усилилось давление на ситуацию в Сирии, - сказал он. - Вместе с этим возросла и значимость Астанинского процесса. Дальнейшая эскалация ситуации в Сирии не в интересах ни одной из сторон. Особенно важным считаем прежде всего сохранение режима прекращения огня и реализацию связанных с ним соглашений, достигнутых в Астане».





Напомним, на 4 раунде переговоров в Астане участвовали представители Турции, России, Ирана, делегации правительства Сирии, группировок вооружённой оппозиции, ООН, США и Иордании.





«Мы выражаем надежду, что Астанинский процесс, начатый при непосредственной и полной поддержке Президента РК Нурсултана Назарбаева, даст возможность политическому аспекту проблемы в Женеве в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН и что он дополнит содержательную часть переговоров, которые там пройдут».





«Но мы должны признать, что соглашения, достигнутые в Астане, не будут эффективными, если они не будут поддержаны решимостью уважаемых сторон и их воли к достижению прочного мира в Сирии», - сообщил Абдрахманов.





Он также выразил благодарность генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу и спецпосланнику ООН по Сирии Стефану де Мистуре за их неоценимый вклад в процесс переговоров в Астане, который они оказывали с самого начала.





«Благодаря поддержке ООН переговоры в Казахстане двигаются вперёд каждый раз, когда мы собираемся в этом зале. Любые соглашения, достигнутые в Астане, неотъемлемо дополняют Женевский процесс и дают положительный импульс политическому решению сирийского конфликта. Несмотря на все сложности Астана доказала свою эффективность и актуальность как платформа, где все заинтересованные стороны могут выразить свои точки зрения широкой аудитории. И что более важно - приходить к соглашениям о конкретных шагах» - заключил Абдрахманов.





Татьяна Ковалева, Астана.



