Уважаемые пользователи!

Оператор фискальных данных информирует о том, что приказом Министра финансов РК от 30 марта 2017 года № 205 из функций Оператора фискальных данных исключена обязанность по разработке и распространению программного обеспечения, позволяющего произвести модернизацию фискальных регистраторов, внесенных в государственный реестр, для выполнения ими функции передачи данных на сервер оператора фискальных данных, в связи с чем 1 июня 2017 года ПО «Фискальный драйвер» будет отключено на протокольном уровне.

Обращаем Ваше внимание, что отключение ПО «Фискальный драйвер» не влечет за собой отключение самой кассы, однако применение такой кассы является нарушением статьи 645 Налогового кодекса, так как сведения о денежных расчетах не передаются с нее в сторону Комитета государственных доходов.

Напоминаем, что согласно уведомлению Комитета государственных доходов РК от 31 августа 2016 года «О необходимости отключить ПО «Фискальный драйвер» с 1-го октября 2016 года применение программного обеспечения «Фискальный драйвер» для модернизации текущих кассовых систем было запрещено.