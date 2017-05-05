В Актобе многодетная мать может остаться на улице

Акимат выделил ей земельный участок на 3 года, но с условием, что 10 соток нужно использовать в качестве дачи.

В Актобе многодетная семья живет в дачном вагончике. Он установлен на территории садоводческого коллектива, неподалеку от города, передает ТК "Астана".





Но и этого не самого комфортного жилища Шолпан Жоламанова может лишиться. Большая семья ютится в старом вагончике. Муж Шолпан Жоламановой скончался год назад. Двое старших детей создали семьи и переехали. А четверо оставшихся малышей живут с мамой.





Постоянной работы у женщины нет, поэтому перебивается временными заработками. Вскоре семья может остаться на улице. Поскольку участок, на котором стоит вагончик, принадлежит другому человеку. Хозяин земельного надела подал в суд. Женщину обязали освободить территорию.





"Теперь мне надо освободить дом до 25 мая. Но мне некуда идти. В очереди на получение квартиры стоим два года. Не знаю, есть ли возможность ускорить получение жилья", - сказала Шолпан Жоламанова.





На защиту Шолпан встали члены садоводческого коллектива.





"Я говорю, пусть здесь живут. Куда она с детьми сейчас пойдет? С ней сейчас трое детей маленьких детей живут, и одного ребенка она под опекунство взяла. Дети совсем маленькие, по 3 по 5 лет им. Люди тоже говорят, пусть остается. Хозяин все равно не появляется на своем участке. Если решение суда окажется верным, то возможно, этот участок останется за коллективом. В суде сказали, что рассматривают, будут пересматривать решение акимата", - заявил председатель садоводческого коллектива Боранбай Жузмагамбетов.





В прошлом году Шолпан обратилась за помощью к местным властям. Акимат выделил ей земельный участок на 3 года, но с условием, что 10 соток нужно использовать в качестве дачи.





"Без насаждений, просто строительство, это не считается освоением земельного участка по целевому использованию, ранее который предоставлен под садоводческий земельный участок. Надо сажать и потом мы, исходя из этого, будем принимать во внимание и в дальнейшем предоставим участок в частную собственность. В качестве дачного строительства можно маленький домик построить", - сообщил руководитель отдела земельных отношений г. Актобе Ушкын Мынбаев.





Сбережений семьи хватило лишь на заливку фундамента. Стройка встала. Многодетная мать теперь надеется лишь на помощь неравнодушных людей.











