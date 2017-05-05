Асет Исекешев намерен навести порядок на строительных площадках Астаны

После высказанных нареканий и ряда выявленных нарушений аким перешел от слов к делу.

После строгой критики и ряда предъявленных претензий к деятельности строительных компаний за нарушение правил благоустройства, аким Астаны Асет Исекешев активно принялся наводить порядок на строительных площадках столицы , сообщает официальный , сообщает официальный сайт столицы





Напомним, 24 апреля 2017 года в столичном акимате состоялось расширенное заседание, на котором глава города потребовал объяснений от руководителей строительных компаний за нарушение закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».





«Строительные компании недобросовестно выполняют требования законодательства и не соблюдают требования правил санитарного содержания. Пункты мойки колес отсутствуют, мусор со строительных площадок не вывозится, и качество этих домов подвергается сомнению. Нам необходимо вывести на качественно новый уровень культуру строительства», – констатировал аким.





После высказанных нареканий и ряда выявленных нарушений аким перешел от слов к делу и начал тотальную проверку всех столичных строительных компаний.





Так, на сегодняшний день на территории столицы силами 560 компаний ведется строительство 1020 объектов, это без учета строительства индивидуальных жилых домов и перепланировки квартир.





За первый квартал 2017 года за нарушения законодательства Республики Казахстан в 17 компаниях приостановлены работы.





Кроме того, имеются компании, которым не выдали разрешение за нарушение правил благоустройства. За аналогичный период в рамках рейдовых мероприятий специалистами природоохранной полиции местной полицейской службы ДВД города Астаны в ряде компаний приостановлены работы за нарушение правил благоустройства и санитарного содержания. В результате чего к административной ответственности привлечены 27 компаний, общая сумма штрафов составила 2 425 030 тенге.





Вместе с тем Управлением земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель города Астаны 58 компаниям отказано в продлении аренды земельных участков из-за нарушения сроков их освоения.





Асет Исекешев намерен продолжить эту работу, держать на контроле санитарное состояние всех строительных площадок города и пригрозил применять самые строгие меры в отношении недобросовестных застройщиков, игнорирующих требования законодательства, вплоть до отзыва разрешений.



