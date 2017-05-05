Казахстанским метателям не разрешают тренироваться на Центральном стадионе Алматы

Южная столица - кузница спортивных талантов. По данным статистики, 29% алматинцев активно занимаются спортом и пропагандируют здоровый образ жизни. В мегаполисе около 20 спортивных школ, в которых тренируются несколько тысяч спортсменов. Однако тренироваться удается не всем.





Как оказалось, легкоатлеты, представляющие страну на международной арене, тренируются в спартанских условиях. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказала советская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр, а ныне старший тренер РК по метанию диска Татьяна Лесовая.









«Еще перед олимпиадой в Рио мне сказали, что я не имею права заниматься на манеже. В этот манеж я хожу с 1977 года. После моего успешного выступления на Олимпиаде-1980, где я стала третьей, мы еще какое-то время тренировались в этом манеже с шестовиками. После 90-х я закончила Высшую школу в Москве и начала тренировать сама. Мы пережили много проблем. Доходило до того, что я заказывала у плотников диски, мы сами заливали круги на стадионе, покупали инвентарь. Не бросили свое дело и готовили спортсменов, которые защищали честь страны.





После то, как стадион перешел из городского управления на самоокупаемость, начались проблемы. Не знаю всех тонкостей вопроса. Бухгалтер центрального стадиона дала указание: «Лесовую не запускать, вскрыть ее склад и выбросить снаряды», даже на двери это было написано. Я объясняю, что СДЮШОР не может платить, она говорит «путь платит штатная, а то нам на зарплату не хватает».









В этом манеже у нас есть небольшая каморка, где мы храним свой инвентарь, а сами занимаемся на пяточке. От нас все требуют результат, а условий никаких не создают. Мы метатели, и нам необходимо метать. А у нас в расположении всего 30 квадратных метров в манеже и запасное поле, где мы метаем. И это у нас хотят забрать. В манеж не пускают, а поле для метаний хотят переделать под футбольное. Говорят им нужнее. У нас мало футбольных полей? В июле у нас пройдет Мемориал Косанова, а где они у нас будут тренироваться?





Я работаю в детско-юношеской спортивной школе, в этом году у нее небольшой бюджет. У нас работает 18 тренеров по легкой атлетике, которые тренируют по 20-30 спортсменов. На всех выделили по 1,5 часа всего три раза в неделю. Они занимаются как физкультурники, а не как спортсмены. Из той суммы они еще должны выделить на манеж.









Я готовлю восьмерых спортсменов по метанию, еще тренирую многоборцев. Хочу набрать группу детей, но мне некуда их привести. Зимой в манеже вообще творится нечто. Одни бегут с барьерами, другие прыгают с шестом», - поделилась наболевшим Татьяна Дмитриевна.





В созданной в этом году Федерации легкой атлетики Алматы сообщили, что в курсе возникших противоречий и пообещали решить проблемы казахстанских метателей.





«Накануне мы обсуждали этот вопрос и постараемся решить возникшую проблему. Возможно, вопрос в юридическом оформлении взаимоотношений. Мы видим следствие проблемы, то, что спортсмены не могут тренироваться. Нужно найти суть. Проблема или в оплате, или в неоформленных взаимоотношениях, или поменялись условия», - прокомментировал руководитель городской федерации Мухит Азирбаев.





Согласно новому вектору развития легкой атлетики в Казахстане, уклон будет делаться на популяризацию легкой атлетики и возрождении массовости. Всесторонний план развития предусматривает строительство и реконструкцию имеющейся инфраструктуры. Однако, когда и где будут строиться новые объекты, в федерации не сообщили.