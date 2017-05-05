Манеза и Чиншанло могут выступить на Олимпиаде-2020
5 мая 2017, 12:48
Срок дисквалификации истекает в мае 2018 года.
5 мая Международная Федерация тяжелой атлетики вынесла официальное решение о применении санкций в отношении трех казахстанских тяжелоатлетов, сообщает Zakon.kz.
Согласно решению дисциплинарной комиссии Майя Манеза и Зульфия Чиншанло дисквалифицированы на два года. Дисквалификация вступает в силу с момента обнаружения нарушения в результате ре-анализа допинг-проб Олимпиады в Лондоне, а именно с 26 мая 2016 года.
Срок дисквалификации истекает в мае 2018 года. Это означает, что спортсменки смогут выступить на лицензионных стартах и побороться за место в олимпийской сборной к играм 2020 года в Токио.
Еще одна казахстанская тяжелоатлетка Светлана Подобедова была отстранена на восемь лет. По слухам, 30-летняя спортсменка находится в ожидании первенца и уже вряд ли вернется в большой спорт.
Фото © EPA/Bernd Thissen
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