Манеза и Чиншанло могут выступить на Олимпиаде-2020

5 мая 2017, 12:48

Срок дисквалификации истекает в мае 2018 года.

5 мая Международная Федерация тяжелой атлетики вынесла официальное решение о применении санкций в отношении трех казахстанских тяжелоатлетов, сообщает Zakon.kz.

Согласно решению дисциплинарной комиссии Майя Манеза и Зульфия Чиншанло дисквалифицированы на два года. Дисквалификация вступает в силу с момента обнаружения нарушения в результате ре-анализа допинг-проб Олимпиады в Лондоне, а именно с 26 мая 2016 года.

Срок дисквалификации истекает в мае 2018 года. Это означает, что спортсменки смогут выступить на лицензионных стартах и побороться за место в олимпийской сборной к играм 2020 года в Токио.

Еще одна казахстанская тяжелоатлетка Светлана Подобедова была отстранена на восемь лет. По слухам, 30-летняя спортсменка находится в ожидании первенца и уже вряд ли вернется в большой спорт.

Фото © EPA/Bernd Thissen


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