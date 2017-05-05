Умерла известная казахстанская джазвумен Жанна Саттарова

В Алматы после продолжительной болезни скончалась "леди-джаз", пианистка, композитор, женщина, гармонично сочетающая в себе душевную красоту и шарм, стиль и грациозность, чувственный голос и яркую внешность Жанна Саттарова. Об этом на своей странице в Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее сестра Гаухар, передает Zakon.kz





Напомним, джазовая певица Жанна Саттарова болела онкологическим заболеванием, и длительное время лечилась. На одной из пресс-конференции в Алматы она говорила о своей борьбе с этим страшным недугом. Долгое время Жанна лечилась и проходила обследование во Франции.









- Мне было совсем нелегко согласиться с тем, чтобы публично рассказать о своем диагнозе. Как и многие другие, я находилась во власти предубеждений и суеверий. Но сейчас понимаю, что моя история, мой пример могут заставить других людей задуматься о своем здоровье, - говорила Жанна Саттарова. - Может быть, кто-то задумается и пойдет на обследование, и, может быть, это спасет кому-то жизнь.









К сожалению, по словам Жанны, рак у нее был выявлен на поздней стадии. После Франции и Южной Кореи, лечение было продолжено в Алматы.





Жанна Саттарова призывала казахстанцев доверять врачам и не откладывать на потом ежегодную диагностику.





Осенью прошлого года джазвумен отметила 25-летие творческой деятельности, дав сольный концерт в Алматы.









Один из своих альбомов она посвятила Такеши Китано ( «2012 или «Посвящение Такеши Китано»), в который вошли девять авторских песен на английском языке.





Говоря об этом, Жанна отметила:

- Альбом создавался более четырех лет, было написано очень много песен, но я пожелала, чтобы он был лаконичным и в него вошли лучшие композиции. В поисках новых звуков я увлеклась электронной музыкой и написала мелодии, созвучные с творчеством Такеши Китано, Чарли Чаплина и других. Каждая из песен дорога мне, потому что шла от сердца. Думаю, мой новый альбом написан в духе времени, ведь мы использовали самые современные ритмы. Это музыка для сердца.









Певица Жанна Саттарова - одна из немногих представительниц отечественной музыкальной культуры, на которую не только приятно посмотреть, но и послушать.





" Такая хрупкая, но такая дерзкая и сильная", - говорят о ней ее родные и коллеги по цеху.













































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