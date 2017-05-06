Нетрадиционная медицина: Астанчанка получила гнойные воспаления и ожоги

Для лечения людей в Казахстане не требуется специальной документации. Эта деятельность никак не лицензируется и не регистрируется. Народные целители и знахари привлекают людей более вежливым отношением и личным, а не научным подходом. Людей манит таинственность процедур. А в тревожном или даже шоковом состоянии, узнав о печальном диагнозе, пациент мыслит иррационально. В таких случаях "народные" методы исцеления могут показаться более надежными.





Зачастую такого рода лечение не только не помогает, но и вредит пациентам. Жительница Астаны обратилась к нетрадиционной медицине для лечения неврологического заболевания. Потратив более 200 тысяч тенге, она не получила никакого положительного эффекта. Напротив - прописанные целителем иглоукалывания и прогревания привели к ожогам и гнойным воспалениям. В конечном итоге, от первоначального заболевания женщина вылечилась благодаря обычному курсу уколов. А вот клиника, где практикуются нетрадиционные методы лечения, никакой ответственности пока не понесла.





Однако, этой пациентке ещё крупно повезло. В другой клинике погиб младенец от лечения биологически активными добавками китайской народной медицины. Лицензии на применение БАДов для лечения детей у клиники не было, поэтому руководство медицинского учреждения выплатило штраф размером 300 тысяч тенге. Вот и вся компенсация родителям умершего малыша.



