Состоялись матчи 11-го тура Премьер-Лиги РК

«Астана» разошлась миром с костанайским «Тоболом», алматинский «Кайрат» проиграл в «Атырау», а шымкентский «Ордабасы» дома разгромил уральский «Акжайык» — в матчах 11-го тура Премьер-Лиги.

Премьер-Лига

11-й тур, 6 мая

«Ордабасы» — «Акжайык» 3:0 (1:0)

Голы: Фонтанелло 2 (1:0), Ерланов 51 (2:0), Нусербаев 64 (3:0)

Просто беспомощно выглядел в Шымкенте уральский «Акжайык». Неизвестно, с чем это было связано, но даже контратаки и то не получались у подопечных Вахида Масудова, в воротах которых в итоге побывали три гола. Все началась с прекрасного гола через себя Пабло Фонтанелло, затем увеличил разрыв Темирлан Ерланов, а итог подвел Танат Нусербаев. Уверенно действуют шымкентцы, претендуя на высокие позиции.

«Шахтер» — «Иртыш» 0:1 (0:1)

Гол: Двали 4 (0:1)

Впервые карагандинский «Шахтер» провел матч в родном городе, и надо признать, что на поле такого качества сами «горняки» и не сумели показать себя, не говоря уже о более техничных павлодарцах. Все решил один быстрый гол грузина Лаши Двали после подачи штрафного Стефаном Живковичем. Неудачный исход снова возобновляет разговоры о возможных переменах в стане «Шахтера», и уже пора решаться, пока команда не осталась без шансов на место в элите.

«Тобол» — «Астана» 1:1 (0:0)

Голы: Щеткин 72 (1:0), Кабананга 76 (1:1)

Довольно упорным было противостояние костанайского «Тобола» и «Астаны», и хотя хозяева сумели набрать одно очко в игре с лидером, наврядли они особо рады, их лазарет итак был полон, а теперь в него могут добавиться еще защитник Фернандер Кассай и полузащитник Альмир Мухутдинов. По большему счету астанчанам и такой исход довольно неплох, они продолжают уверенно лидировать в чемпионате, имея одну встречу в запасе.

«Кайсар» — «Актобе» 3:2 (1:0)

Голы: Аржанов 16 (1:0), Аржанов 41 (2:0), Витор Жуниор 51 (2:1), Зенькович 56 (2:2), Байжанов 90+4 (3:2)

Удаление: Папа Гуйе 90

Интересным получился матч между кызылординским «Кайсаром» и «Актобе», на дубль Владимира Аржанова в первом тайме, во втором гости ответили голами Витора Жуниора и Игоря Зеньковича, а когда казалось, что уже ничьей не избежать, был назначен пенальти, его четко реализовал Максат Байжанов. Вероятно, эта победа сохранила место главному тренеру «волков» Стойчо Младенову, а вот Игорю Рахаеву пора на выход.

«Тараз» — «Окжетпес» 0:1 (0:1)

Гол: Досмагамбетов 45+1 (0:1)

Удаление: Шаихов 25

Возвращение в состав Даниила Чертова положительно сказалось на обороне кокшетауского «Окжетпеса» и помогло команде взять три очка в Таразе. Это даже, несмотря на то, что уже на 25-й минуте был удален Берик Шаихов. Единственный гол в компенсированное время первого тайма провел Тимур Досмагамбетов, который становится неким вестником победы «синегорцев». Трудная игра, трудная победа гостей, а хозяевам надо укреплять состав.

«Атырау» — «Кайрат» 2:1 (1:0)

Голы: Вороговский автогол 26 (1:0), Двалишвили 48 (2:0), Турысбек 90+6 (2:1)

Главная сенсация всего тура произошла с участием «Атырау» и алматинского «Кайрата». «Народная команда» не смогла взять очки, которые ей были так нужны, в первом тайме свои ворота поразил Ян Вороговский, а во втором постарался Владимир Двалишвили, Бауыржан Турысбек забил, уже, когда шансов сравнять не было. Что теперь? Вероятно, все-таки будет поднят вопрос о компетентности Кахабера Цхададзе, тренер теряет очки стабильно, а так чемпионство не получишь.

Источник: Sports.kz