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В Кыргызстане в Ошской области сошел оползень

10 мая 2017, 10:21

Оползень накрыл 1 хозпостройку и около 30 км внутрихозяйственных дорог. Жертв и пострадавших нет.

В селе Шаркыратма Кара-Кульжинского района Ошской области сошел оползень объемом 20 тыс. кубометров. Об этом сообщает КирТАГ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В селе Шаркыратма сельского округа Ылай –Талаа Кара –Кульджинского района Ошской области сошел оползень объемом 20 тыс. кубометров», - сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, оползень накрыл 1 хозпостройку и около 30 км внутрихозяйственных дорог. Жертв и пострадавших нет.

«В Кара-Кульджинский район выехали спасатели, сотрудники МЧС для переселения жителей села в безопасное место», - сообщают в ведомстве.

Фото: Радио Азаттык

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