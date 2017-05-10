В Кыргызстане в Ошской области сошел оползень
10 мая 2017, 10:21
Оползень накрыл 1 хозпостройку и около 30 км внутрихозяйственных дорог. Жертв и пострадавших нет.
В селе Шаркыратма Кара-Кульжинского района Ошской области сошел оползень объемом 20 тыс. кубометров. Об этом сообщает КирТАГ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«В селе Шаркыратма сельского округа Ылай –Талаа Кара –Кульджинского района Ошской области сошел оползень объемом 20 тыс. кубометров», - сообщает пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, оползень накрыл 1 хозпостройку и около 30 км внутрихозяйственных дорог. Жертв и пострадавших нет.
«В Кара-Кульджинский район выехали спасатели, сотрудники МЧС для переселения жителей села в безопасное место», - сообщают в ведомстве.
Фото: Радио Азаттык
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