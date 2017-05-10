4% Аблязова, или как беглый олигарх у евродепутатов декларации подписывал

27 апреля Мухтар Аблязов на своей странице в Facebook опубликовал пост, где заявил, что Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла-таки резолюцию, призывающую Казахстан прекратить преследование политической оппозиции и независимых СМИ. По его убеждению, сей документ непременно поставит казахстанские власти в неудобное положение.





Хотя на самом деле ПАСЕ - орган исключительно консультативно-совещательный, без какой-либо реальной власти. Депутаты национальных парламентов, заседающие в ПАСЕ, любят повыступать на темы, преобладающие в их национальных повестках, а также покритиковать другие страны, без учета национальных экономико-политических особенностей.





В настоящий момент руководство Ассамблеи в кризисе: ее председатель Педро Аграмунт отправился с визитом в Сирию, посетив не территории, подконтрольные вооружённой оппозиции, а встретился с представителями официального сирийского правительства. В общем, поступил очень не по-демократически. Поэтому сразу по возвращению ему был объявлен импичмент. Это к вопросу ангажированности ПАСЕ.





Из её стен и вышел приведший в восторг Аблязова документ. Кстати говоря, не «резолюция», как он заявил, а «декларация». Разница между ними большая. Резолюция – официальный документ ПАСЕ. Декларация – всего лишь некий текст, под которым по желанию подписывается любое количество депутатов, с кем вы смогли договориться.





По собственному признанию Аблязова, в преддверии подписания этой исторической декларации им было проведено более 40 встреч с различными депутатами и советниками из стран Совета Европы.

Необходимо понимать, что в ПАСЕ заседает 318 членов и их 318 «заместителей», то есть всего 636 делегатов. Так вот, после 40 встреч декларацию имени Аблязова подписали лишь 25 членов ПАСЕ. Не 636, не 318, не 40, а 25!!! Менее 4% от общего числа делегатов.





Среди подписантов - депутаты из таких стран, как Турция, Сан-Марино, Андорра, Кипр, Литва, Словения и Люксембург. Германия обладает 18 креслами в ПАСЕ, но лишь двое из них решились подписать декларацию, а представители Великобритании, Франции и Швейцарии вовсе отказались ставить свои подписи.





Теперь разберёмся, о чём именно эта декларация. В ней говорится о наших согражданах, которые названы жертвами политических репрессий.

Первые - Талгат Аянов и Макс Бокаев, которые неправильно поняли суть законопроекта о повышении инвестиционной привлекательности сельского хозяйства, случайно или намеренно исказили его смысл и начали провоцировать народ на бунт. К тому же, как было доказано в суде, Аянов получил на это деньги от готовившего государственный переворот шымкентского пивного короля Тулешова. Их несколько раз предупреждали, убеждали, звали на диалог – но они продолжали нарушать закон. Намеренно рвались в списки «политических мучеников», готовые пролить народную кровь.





Менее известен Санат Досов, который назван в декларации «жертвой режима», поплатившейся за критику России. Правда при этом не упомянуто, что он не просто критиковал политику России, что делают многие (откройте, например, любой казахскоязычный сайт, чтобы в этом убедиться), но агрессивно сеял антитолерантные настроения, призывая к социальной розни и межгосударственной вражде – и это в той сложной геополитической обстановке, царящей в мире в целом, и вокруг Казахстана в частности. Он, кстати сказать, на суде сам покаялся, признал свою вину и получил минимально возможный срок в не самых строгих условиях.





Также в декларации упомянут Амин Елеусинов, спровоцировавший на голодовку мангыстауских нефтяников, получающих стабильную зарплату с твердым социальным пакетом – для того, чтобы защитить ликвидированную на законных основаниях шымкентскую профсоюзную организацию, неудовлетворяющую элементарным и широко известным требованиям закона. При том, что руководитель ликвидированной КНПК дала пресс-конференцию и признала законность требований государства, призвала нефтяников не голодать почем зря.





Далее, перечисляются сообщники Аблязова из «БТА-Банка», помогавшие ему обчистить счета ни о чем не ведающих вкладчиков - Татьяна Парашкевич, Жаксылык Жаримбетов и Анатолий Погорелов. Кто сегодня не знает, что «БТА-Банк» упал, так и не сумев оправиться от аблязовского наследия. В то время, как сам Аблязов с украденными миллионами фотографируется для страницы в Facebook на фоне Эйфелевой башни.





С подачи Аблязова группка активистов ПАСЕ винит официальную Астану в том, что она, якобы, «выкрала» Жаримбетова из Турции. И это в мире, в котором США ежегодно арестовывают подозреваемых в любое время на любой территории, не обращая внимание ни на какие местные или международные законы. Но дело даже не в этом. А в том, что Жаримбетов по приезду в Казахстан сразу же встретился с журналистами, заявив, что вернулся на родину добровольно. А сейчас активно сотрудничает со следствием и даёт в суде показания против своего бывшего шефа о тех махинациях, которые тот проворачивал, будучи главой «БТА-Банка».





Еще один фигурант «декларации» - Жанболат Мамай, журналист, который подозревается в отмывании аблязовских денег через свою газету. Впрочем, в этом деле поставит точку суд.





В целом, понятно: проворовавшийся казахстанский чиновник-олигарх, разыскиваемый за мошенничество сразу в нескольких странах, ходит по коридорам влиятельных и не очень европейских тусовочных институтов, подсовывая на ходу евробюрократам бумажки с набором лживых обвинений в адрес Казахстана, в итоге наскребая горстку подписантов.





Ясное дело, что никакой общеевропейской позиции 4% от числа делегатов ПАСЕ не выражают, причем большинство из них, как представляется, знает о ситуации в Казахстане лишь по рассказам Мухтара Аблязова - самого озлобленного и самого заинтересованного клеветника Казахстана.



