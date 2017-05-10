Казахстан и Россия будут оказывать друг другу помощь при авиакатастрофах
10 мая 2017, 11:35
Законопроект с ратификацией соответствующего Соглашения, устанавливающего правовые основы оказания помощи пассажирам и экипажам, терпящим бедствие, находится в стенах Парламента РК.
Законопроект РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания» рассмотрели и одобрили мажилисмены на пленарном заседании Палаты, передает корреспондент Zakon.kz.
По словам министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека, целью данного Соглашения является выполнение положений Конвенции о Международной гражданской авиации, в соответствии с которой предусмотрены заключение соглашений двух сопредельных государств для координации действий в области авиационного поиска и спасания.
«Соглашение направлено на сотрудничество между поисково-спасательными службами государств для поиска и спасания пассажиров и экипажей, которые терпят либо потерпевшие бедствие воздушных судов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации», - сказал он, представляя документ депутатам.
Он отметил, что Соглашение определяет нормативную основу проведения совместных поисково-спасательных операций, а также руководство по международному авиационному и морскому поиску и спасанию Международной морской организацией и Международной организации гражданской авиации, границу районов поиска и спасания.
«Она определяет по государственной границе сопредельной территории на Каспийском море, на прилегающими районами полетной информации. Соглашение предусматривает обязанность сторон о взаимном оповещении об авиационном происшествии, а также право одной стороны о запросе помощи с другой стороны в проведении поисково-спасательных операций», - сказал Ж. Касымбек.
«Вместе с тем Соглашение создает правовую основу для проведения совместных учения поисково-спасательных служб обеих сторон, а также обмену информации и опытом. Расходы по реализации соглашения стороны будут нести самостоятельно. Каких-либо негативных правовых и социальных последствий в случае ратификации соглашения не предполагается», - резюмировал глава ведомства.
Ксения Давыдова, Астана
Фото с сайта riadagestan.ru
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