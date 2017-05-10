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Жителей Семея с 10 тоннами незаконной пойманной рыбы задержали в Павлодарской области

10 мая 2017, 12:41

Со слов задержанных, рыбу они купили в поселке Приозёрное Восточно-Казахстанской области.

В Павлодарском регионе задержали двоих жителей Семея, незаконно перевозивших почти 10, 5 тонн рыбы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.

Сотрудниками природоохранной полиции Местной полицейской службы ДВД Павлодарской области в ходе проведения мероприятий на автодороге «Курчатов-Калкаман» остановлена автомашина марки «Scania 113», груженная рыбой.

Как установлено, перевозили рыбу незаконно. Соответствующие документы у 54-летнего водителя и 31-летнего пассажира отсутствовали.

Со слов задержанных, рыбу они купили в поселке Приозёрное Восточно-Казахстанской области, близ озера Зайсан, у местного населения. Продать многотонный улов собирались в Караганде. Всего нарушители перевозили почти 10 500 кг разного вида рыбы.

В основном рефрежератор был заполнен судаком - почти 9 тонн, также были щука, карась, окунь, лещ.

Проводится досудебное расследование по ст. ст.335 ч.1 УК РК (Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений)

Стоит отметить, что в Восточно- Казахстанской области с 16 апреля по 30 мая установлен запрет на рыболовство на рыбохозяйственных водоемах, а, соответственно, и перевозка рыбы в связи с нерестом.

В Павлодарском регионе запрет действует с 10 мая.



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