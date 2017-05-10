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Новая фотозагадка: девочка под водой или нет?

10 мая 2017, 13:14

А как считаете вы, девочка под водой или прыгает в нее?

Интернет-пользователь, который зарегистрирован на сервисе Imgur под ником maskari, опубликовал фотографию с маленькой девочкой. Всего за сутки количество просмотров фото превысило 2,5 миллиона.

Но к единому мнению по поводу того, что происходит на фото, представители интернет-сообщества так и не пришли.

Рассмотрите в посте повнимательнее. Возможно, вы найдёте правильный ответ.



Интернет-пользователи помнят фотографию с платьем, вокруг которого разгорелись споры по поводу его цвета. Часть интернет-сообщества уверяла, что платье сине-чёрное, тогда как другая часть была уверена, что платье бело-золотистое. Новая фотозагадка, вызывает, как минимум, недоумение – девочка под прыгает в воду или уже сидит под водой. По снимку определить это действительно сложно, а автор фото ответа на этот вопрос не дал.

Фото: www.novate.ru



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