Новая фотозагадка: девочка под водой или нет?

А как считаете вы, девочка под водой или прыгает в нее?

Интернет-пользователь, который зарегистрирован на сервисе Imgur под ником maskari, опубликовал фотографию с маленькой девочкой. Всего за сутки количество просмотров фото превысило 2,5 миллиона.





Но к единому мнению по поводу того, что происходит на фото, представители интернет-сообщества так и не пришли.





Рассмотрите в посте повнимательнее. Возможно, вы найдёте правильный ответ.









Интернет-пользователи помнят фотографию с платьем, вокруг которого разгорелись споры по поводу его цвета. Часть интернет-сообщества уверяла, что платье сине-чёрное, тогда как другая часть была уверена, что платье бело-золотистое. Новая фотозагадка, вызывает, как минимум, недоумение – девочка под прыгает в воду или уже сидит под водой. По снимку определить это действительно сложно, а автор фото ответа на этот вопрос не дал.





Фото: www.novate.ru







