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В Шымкенте девушка прошлась голышом по городу

10 мая 2017, 22:39

Очевидцы сняли девушку на камеру мобильного телефона.

В Шымкенте очевидцы сняли на видео, как девушка ходит голышом по улицам, сообщает Zakon.kz.

На кадрах обнаженная девушка идет по улице. Ее снимает на видео проезжающий мимо водитель. Он спрашивает у девушки, мол, нечего надеть? Каким был ответ - неизвестно, запись прерывается.

Судя по номеру авто, дело было в Шымкенте.

Пользователи Инстаграм сравнили девушку с Серсеей Ланнистер, героиней популярного сериала «Игра престолов», некоторые связали прогулку с «весенним обострением».


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