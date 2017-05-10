В Шымкенте девушка прошлась голышом по городу

В Шымкенте очевидцы сняли на видео, как девушка ходит голышом по улицам, сообщает Zakon.kz.

На кадрах обнаженная девушка идет по улице. Ее снимает на видео проезжающий мимо водитель. Он спрашивает у девушки, мол, нечего надеть? Каким был ответ - неизвестно, запись прерывается.

Судя по номеру авто, дело было в Шымкенте.

Пользователи Инстаграм сравнили девушку с Серсеей Ланнистер, героиней популярного сериала «Игра престолов», некоторые связали прогулку с «весенним обострением».