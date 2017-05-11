В офисе завёлся «жучок» 4.

А как у них?

Игорь Чернов,

Директор ТОО «Informsecurity»

Глядя на мир, нельзя не удивляться!

Козьма Прутков. Афоризмы.

Всегда было интересно - а как там у них, в так называемых развитых странах, обстоят дела с «жучками», «прослушками» и прочими «закладками»? Есть ли у них эта проблема и как они с ней справляются? Ну и как они к этому относятся? Иногда в наших или российских новостях эта тема проскальзывает. Пишут о том, что «жучка» нашли в кабинете Президента крупной компании, или в избирательном штабе какой-нибудь партии. Было интересно об этом читать, но полной картинки это не давало. Сейчас же, когда я тесно общаюсь с двумя компаниями (одна из США другая из Германии), которые занимаются таким же бизнесом, я смог удовлетворить своё любопытство. И узнал много интересного.

Прежде всего об отношении. Довольно часто у нас мне приходилось слышать, что использование специальных технических средств предназначенных для негласного получения информации - это прерогатива исключительно правоохранительных органов и спецслужб. Только они этим и занимаются. А использование подобной техники кем-то другим - не более чем миф, который часто показывают и описывают в боевиках (книгах и фильмах), потому что это интересно читателю и зрителю. У них всё наоборот. Это и неудивительно, учитывая тот факт, что у них количество случаев использования такой техники спецслужбами и полицией не превышает нескольких процентов от общего числа. Кто же тогда такой техникой пользуется? Условно можно сказать, что есть два основных направления её использования. Положительное и негативное. На пользу и во вред.

Положительное.

Наиболее часто специальными техническими средствами пользуются частные детективы. Не секрет, что во многих развитых странах разрешено ограниченное использование спецтехники лицензированными частными детективами. Приведу очень простой пример. Представьте себе, что в офисе какой-нибудь компании периодически происходят хищения личных вещей и денежных средств работников. Не такое уж и редкое явление, которое у нас тоже случается. Так вот, руководство этой компании не побежит в полицию писать заявление. Они скорее всего наймут частного детектива, который скрытно установит в офисе аппаратуру видеофиксации. При этом плакатов «Ведётся видеонаблюдение» там естественно не появится. И потом, когда благодаря полученным материалам злоумышленник будет установлен, судья на абсолютно законном основании признает эти материалы вещественными доказательствами и определит этому злодею предусмотренную законом меру наказания. Здесь надо сказать, что их частные детективы - это очень серьёзная и уважаемая профессия, это бизнес с многомиллиардным оборотом. И занимаются они самыми разными делами, работая в том числе и на крупные корпорации. А не только следят за неверными мужьями/жёнами, как думают многие. Добавлю ещё вот что. Во многих странах есть специализированные магазины, торгующие весьма специфическим товаром, предназначенным для использования частными детективами. Будучи в США я из интереса посетил один из таких магазинов. Кроме всего прочего там был и неплохой выбор специальной техники. Не скажу что супер, видали вещи и посерьёзней, но и не хлам какой-нибудь. Хорошие добротные изделия. Кроме того есть огромное количество сайтов, на которых такую технику можно заказать.

Многие спросят - как же так? А как же неприкосновенность частной жизни? Как же защита персональных данных? Мне это тоже было интересно. Спрашивал. Рассказали. Поясню. Да, неприкосновенность частной жизни там есть и очень жёстко охраняется законом. Но тот же закон чётко разделяет - какие ваши данные являются секретом вашей частной жизни и охраняются законом, а какие нет. То есть далеко не все данные о вас, вашей жизни и деятельности подпадают под защиту этого закона. К слову, в соседней России идут тем же путём. В подтверждение этому посмотрите вот это. Так что можно предположить что их частные детективы тоже когда-нибудь получат право ограниченного использования специальной техники.

Также довольно часто спецтехникой пользуются журналисты при проведении журналистских расследований. Существует много информационных агентств и свободных журналистов, которые специализируются именно на расследованиях. И поверьте, скрытые камеры - далеко не всё что они используют.

Негативное.

Во вред специальная техника тоже используется и довольно активно. И максимальное количество такого использования приходится на конкурентные войны и промышленный шпионаж. Которые не прекратятся никогда. При этом вот что интересно. Если у нас для того чтобы получить нужную информацию о какой-либо компании чаще пытаются завербовать или переманить владеющего такой информацией сотрудника, то у них чаще используют спецтехнику. Просто там предателей меньше. Причин тому несколько. Это и менталитет, то есть граждане там более законопослушны, это и то, что там работники компаний более серьёзно относятся к своей деловой репутации, а предатель он так и остаётся предателем. Но главное - страх наказания. Дело в том, что у них уголовная статья за разглашение коммерческих секретов является не декларативной как у нас, по которой ещё никого никогда к ответственности не привлекли (поправьте меня если ошибаюсь), а очень даже работающей. И предусматривающей не только тюремное заключение, но и большой штраф, а также возмещение убытков потерпевшей стороне. Приведу пример. Лично знаю одного товарища, к слову неплохого специалиста, который два раза переходил к конкурентам. И при этом не забывал прихватить с собой описания, схемы и другую информацию по производимой продукции и новым разработкам. И ничего, работает. У них там сел бы уже после первого раза. Так что использование «жучков», которых нельзя допросить в случае обнаружения - весьма распространённая практика в деле получения информации. Которая и используется в конкурентных войнах или является объектом промышленного шпионажа.

Отдельно хочу отметить такой объект применения специальной техники как юридические фирмы. Особенно ведущие дела крупных компаний в судах. Дело в том, что у них там довольно сложно включить административный ресурс или «договориться» с судьёй. Поэтому информация о планах противной стороны очень востребована. На неё есть спрос. А значит есть и предложение. И не надо мне тут рассказывать о профессиональной этике и прочих подобных вещах. Для многих из них это просто бизнес. Ничего личного.

Ещё одно довольно часто встречающееся у них направление использования спецтехники во вред - использование её криминалом. Тут всё понятно. Ни один уважающий себя преступник не будет вот так наобум пытаться совершить то или иное преступление. Серьёзные преступления всегда планируются. А что главное при планировании? Правильно, информация. Вот для её получения спецтехника преступными элементами нередко и используется. Существенный момент здесь - доступность такой техники. Как я уже писал выше - существуют множество сайтов, где можно прикупить очень неплохие образцы таких изделий. Тем более что купить их на абсолютно законных основаниях может любой. Статьи, предусматривающей наказание за приобретение специальной техники у них нет. Ну если это конечно не секретная разработка ЦРУ или МИ-6. Тогда посадят. Но статья будет уже другая.

И в заключение опять об отношении. Здесь можно выделить два момента. Момент первый - как к этому относятся простые люди. В принципе отношение у них и у нас можно назвать одинаковым. Разве что там меньше удивляются выявленным фактам применения такой техники. Оно и понятно, то что регулярно случается на сенсацию не тянет. А так всё одинаково. И у них и у нас есть те, кто боится этого, предпринимает различные, зачастую глупые меры противодействия (первый раз, когда такое увидел, долго смеялся, теперь привык), но таких мало. Большинство же понимают, что против них такая техника не будет применяться никогда. Ну или почти никогда.

Про компании, особенно крупные, так не скажешь. Отношение к этому делу у наших компаний можно сказать диаметрально противоположное, чем у них. И если у них прекрасно понимают наличие и опасность такой угрозы, скажу более того - к ней привыкли и работают на упреждение, то у нас зачастую вспоминают об этом только тогда, когда проблемы обострились до предела. Если их службы безопасности прекрасно разбираются в вопросах методики применения специальной техники, знают свои слабые места и опять же предпринимают меры для блокирования таких мест, то у нас порой приходится объяснять азбучные истины. У них проведение регулярных защитно-поисковых процедур является нормой, и не потому что они чего-то боятся, а потому что такие процедуры входят в необходимый обязательный перечень для обеспечения безопасности (мой немецкий коллега как-то в разговоре сказал мне, что график плановых поисковых процедур у него расписан на восемь! месяцев вперёд). У нас такого нет. У них главным противником считают конкурентов. У нас же больше всего боятся что «жучка» к ним на объект установит какая-нибудь спецслужба. О чём я писал в начале этой статьи. В общем, для того чтобы увидеть разницу в отношении не надо напрягать зрение.

P. S. С большим удивлением узнал, что у них специальные проверки помещений проводятся по упрощённой методике поиска. То есть некоторые поисковые процедуры они не проводят вообще. При этом некоторые процедуры - наоборот - проводят с особой тщательностью. Меня критиковали за то, что я произвожу несколько параллельных процедур по разным признакам и с использованием разной техники. Сказали что они такого не делают и что считают это лишним. Так что и в этом мы разные.

Берегите себя.