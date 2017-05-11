Директор центра занятости Балхаша трудоустраивала «мертвые души»
11 мая 2017, 14:00
Кроме руководителя центра занятости, на скамье подсудимых находятся трое предпринимателей - директоров предприятий.
Предстала перед судом в Караганде директор центра занятости города Балхаш, которая обвиняется в том, что фиктивно трудоустроила 47 безработных, фактически «мертвые души», состоявших на учете по государственной программе «Дорожная карта занятости-2020», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе Балхашского городского суда, директор центра занятости обвиняется в совершении пяти эпизодов преступлений - в служебном подлоге по статье 369 УК, злоупотреблении полномочиями по статье 361, хищении бюджетных средств по статье 176 УК, присвоении и растрате вверенного имущества по статье 189, а также в служебном подлоге по статье 314 УК старой редакции Уголовного кодекса.
«Ранее в отношении директора центра занятости была применена мера пресечения «содержание под стражей». Но в настоящий момент мера пресечения заменена на «домашний арест», - сообщили в пресс-службе суда.
Кроме руководителя центра занятости, на скамье подсудимых находятся трое предпринимателей - директоров предприятий.
По версии следователей Национального бюро по противодействию коррупции, директор центра занятости в сговоре с руководителями местных фирм трудоустраивала безработных.
Фактически это трудоустройство было фальшивым. Люди не знали, что получили работу. Они числились рабочими, а их зарплаты, по версии следствия, делили между собой директор центра занятости и ее трое пособников. Национальное бюро установило, что директор центра занятости трудоустроила 47 «мертвых душ» и присвоила их зарплату в объеме 12 миллионов 300 тысяч бюджетных тенге.
Ранее Нацбюро сообщало, что в хищении денег директору центра занятости помогали шестеро предпринимателей. Но по итогам следствия трое предпринимателей стали свидетелями.
Айжан Алданышева
Фото с сайта inform.kz
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