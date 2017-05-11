В Павлодарской области исчезла 28-летняя мать двоих детей
11 мая 2017, 22:59
Полицейские переквалифицировали дело о похищении человека в убийство. Пропавшая объявлена в межгосударственный розыск.
В Павлодарской области разыгрался настоящий деревенский детектив. В селе Теренколь исчезла 28-летняя мать двоих детей. Найти Дарью Николаеву не могут вот уже больше 6 месяцев. Родные пропавшей подозревают её бывшего мужа. Говорят, он хотел забрать детей, а женщина ему мешала. А вот в семье бывшего супруга уверены, что невестка сбежала устраивать новую жизнь, сообщает телеканал "КТК".
За детьми Дарьи Николаевой сейчас приглядывает бабушка. Молодая женщина исчезла при весьма загадочных обстоятельствах почти семь месяцев назад. Вот и приходится 46-летней Вере Алексеевне выдумывать небылицы, чтобы успокоить внуков.
Вера Николаева, мать:
- Вот старший, он даже как психически, он нарушен, психика у него, ждал, постоянно в окошко выглядывал: где мама, долго мамы нет. Я говорю: в больнице мама. Уже не знаю, что сказать. Ну, сейчас как бы так, ждет.
Родные говорят: Даша всегда спешила домой к детям. У двухлетнего Виталика тяжёлая форма астмы. Ему постоянно нужны лекарства и специальный ингалятор. Трехлетний Семен почти не отходит от окна, ведь мама обещала скоро быть.
Семен Николаев, сын:
- Я сильно ее люблю, но она же в больнице.
В семье Николаевых уверены: к исчезновению Дарьи причастен её бывший гражданский муж Николай Дубинин. С ним она разъехалась два года назад. Но мужчина не оставлял попыток забрать сыновей. Жаловался в акимат, уверяя, что мать не может их воспитывать, потому что в её доме нет даже телевизора.
Вера Николаева, мать:
- Кроме него никто этого не сделал. Он угрожал: я любыми путями добьюсь детей, любыми путями добьюсь детей. Угрозы эти было постоянно.
Последний раз Дарья Николаева вышла на связь 22 октября прошлого года. По словам родных, у нее был странный голос – будто и не она это говорила. Затем телефон женщины отключился. Последним её видел Николай Дубинин.
Эта история случилась в селе Теренколь в минувшем октябре. Именно сюда приехала теперь уже без вести пропавшая Дарья Николаева, чтобы встретиться с бывшим мужем. Они собирались обсудить, кто из них после развода будет воспитывать двоих малолетних детей. Уже в полиции мужчина сообщил: якобы как только речь зашла о детях, у женщины случилась истерика, и разговора не получилось. Расстроенный супруг сел в машину и отправился на работу. Дарья Николаева пошла на трассу ловить попутку, чтобы поехать домой, в село Береговое. Больше ее никто не видел.
Дарью Николаеву безуспешно искали полицейские и волонтеры. По факту завели дело о похищении человека. Главным свидетелем проходит бывший муж Николай. С ним встретиться не удалось. Свою версию произошедшего рассказала его мать.
Наталья Дубинина, родственница:
- Мое мнение, что Даша где-то устраивает личную жизнь, а бабушка просто покрывает ее, просто покрывает, чтобы дети были рядом с ней, чтобы алименты шли на этих детей.
Как выяснилось, мать Дарьи действительно никогда не работала. Она живет на детское пособие и теперь требует от Николая алименты. Между тем полицейские переквалифицировали дело о похищении человека в убийство. Пропавшая без вести Дарья Николаева объявлена в межгосударственный розыск. А Николай Дубинин, чтобы вернуть сыновей, подал в суд о признании его опекуном.
Игорь Казанцев.
Фото: кадр из видео.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858213-9e115822840490a869506c3c6b30655e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...