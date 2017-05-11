В Павлодарской области исчезла 28-летняя мать двоих детей

В Павлодарской области разыгрался настоящий деревенский детектив. В селе Теренколь исчезла 28-летняя мать двоих детей. Найти Дарью Николаеву не могут вот уже больше 6 месяцев. Родные пропавшей подозревают её бывшего мужа. Говорят, он хотел забрать детей, а женщина ему мешала. А вот в семье бывшего супруга уверены, что невестка сбежала устраивать новую жизнь, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".





За детьми Дарьи Николаевой сейчас приглядывает бабушка. Молодая женщина исчезла при весьма загадочных обстоятельствах почти семь месяцев назад. Вот и приходится 46-летней Вере Алексеевне выдумывать небылицы, чтобы успокоить внуков.





Вера Николаева, мать:





- Вот старший, он даже как психически, он нарушен, психика у него, ждал, постоянно в окошко выглядывал: где мама, долго мамы нет. Я говорю: в больнице мама. Уже не знаю, что сказать. Ну, сейчас как бы так, ждет.





Родные говорят: Даша всегда спешила домой к детям. У двухлетнего Виталика тяжёлая форма астмы. Ему постоянно нужны лекарства и специальный ингалятор. Трехлетний Семен почти не отходит от окна, ведь мама обещала скоро быть.





Семен Николаев, сын:





- Я сильно ее люблю, но она же в больнице.





В семье Николаевых уверены: к исчезновению Дарьи причастен её бывший гражданский муж Николай Дубинин. С ним она разъехалась два года назад. Но мужчина не оставлял попыток забрать сыновей. Жаловался в акимат, уверяя, что мать не может их воспитывать, потому что в её доме нет даже телевизора.





Вера Николаева, мать:





- Кроме него никто этого не сделал. Он угрожал: я любыми путями добьюсь детей, любыми путями добьюсь детей. Угрозы эти было постоянно.





Последний раз Дарья Николаева вышла на связь 22 октября прошлого года. По словам родных, у нее был странный голос – будто и не она это говорила. Затем телефон женщины отключился. Последним её видел Николай Дубинин.





Эта история случилась в селе Теренколь в минувшем октябре. Именно сюда приехала теперь уже без вести пропавшая Дарья Николаева, чтобы встретиться с бывшим мужем. Они собирались обсудить, кто из них после развода будет воспитывать двоих малолетних детей. Уже в полиции мужчина сообщил: якобы как только речь зашла о детях, у женщины случилась истерика, и разговора не получилось. Расстроенный супруг сел в машину и отправился на работу. Дарья Николаева пошла на трассу ловить попутку, чтобы поехать домой, в село Береговое. Больше ее никто не видел.





Дарью Николаеву безуспешно искали полицейские и волонтеры. По факту завели дело о похищении человека. Главным свидетелем проходит бывший муж Николай. С ним встретиться не удалось. Свою версию произошедшего рассказала его мать.





Наталья Дубинина, родственница:





- Мое мнение, что Даша где-то устраивает личную жизнь, а бабушка просто покрывает ее, просто покрывает, чтобы дети были рядом с ней, чтобы алименты шли на этих детей.





Как выяснилось, мать Дарьи действительно никогда не работала. Она живет на детское пособие и теперь требует от Николая алименты. Между тем полицейские переквалифицировали дело о похищении человека в убийство. Пропавшая без вести Дарья Николаева объявлена в межгосударственный розыск. А Николай Дубинин, чтобы вернуть сыновей, подал в суд о признании его опекуном.









Игорь Казанцев.



