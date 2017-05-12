Департамент государственных доходов по Алматинской области сообщает, что в рамках программы «План нации - 100 конкретных шагов...» Комитетом государственных доходов проводится работа по реализации 38-го шага - введение принципа «единого окна» при прохождении таможенных процедур экспортерами и импортерами.

Введение принципа «единого окна» при прохождении таможенных процедур экспортерами и импортерами является одним из передовых инструментов для достижения целей по упрощению процедур торговли.

Единое окно - это компонент информационной системы, который позволяет по запросу участника внешнеэкономической деятельности или государственного органа получать те или иные разрешительные документы и лицензии из других государственных органов, в том числе путем получения из информационных систем. Другими словами, участнику теперь не нужно будет ходить по всем инстанциям, за него это будет делать информационная система путем авторизации и интеграции с другими подсистемами госорганов».

«Единое окно по экспортно-импортным операциям» в первую очередь это система взаимодействия всех контролирующих государственных органов, которая обеспечит:

интеграцию сведений о лицензиях и разрешительных документах, выданных в государственной базе данных «Е-лицензирование», с базой данных «Единого окна по экспортно-импортным операциям»;

полное соблюдение требований принципа «единого окна» для экспортно-импортных операций при внедрении информационных систем в Комитете;

организационно-техническое сопряжение с платежным шлюзом «электронного правительства», с «единой автоматизированной системой» Министерства сельского хозяйства, с «системой управления лекарственного обеспечения» Министерства здравоохранения и социального развития, информационными системами Министерства внутренних дел и других государственных органов Республики Казахстан.

С этой целью совместно с заинтересованными государственными органами в рамках межведомственной рабочей группы Комитетом проводится комплекс мероприятий, необходимых для реализации механизма «Единого окна по экспортно-импортным операциям». В результате работы ожидается, что механизм «Единого окна по экспортно-импортным операциям» должен предоставлять заинтересованным лицам широкий спектр услуг на всех этапах цепи поставки товаров с момента регистрации заинтересованных лиц до выпуска товаров и последующего аудита их деятельности.

Аналогичный механизм будет применяться для обмена данными между государственными органами Евразийского экономического союза. Евразийской экономической комиссией совместно с государствами-членами Евразийского экономического союза проводится определенная работа по созданию «наднационального единого окна». В рамках данной работы разработан План мероприятий по реализации «Основных направлений развития механизма «Единого окна»» (утвержден решением Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 года № 68).