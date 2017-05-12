В Алматы пройдет велопробег посвященный Дню Победы
12 мая 2017, 12:44
В связи с этим будет частично ограничено движение для всех видов транспорта.
14 мая состоится очередной велопробег посвященный Дню Победы и защитника Отечества, сообщает Zakon.kz.
В связи с этим будет частично ограничено движение для всех видов транспорта.
По традиции любители еженедельных велопробегов соберутся в 08:30 часов на территории БЦ «Нурлы Тау» и получат стартовые номерки от организаторов для розыгрыша ценных призов на финише.
В этот раз протяженность маршрута составляет 12 км. Участники велопробега стартуют в 09:00 и в западном направлении поедут по проспекту Аль-Фараби до улицы Сейфуллина, затем спустятся до Сатпаева, дальше по этой улице на Розыбакиева и выйдут на Абая.
Финишируют велолюбители на территории Дворца Республики, где будет проходить региональный фестиваль и городские отборочные лиги по футболу и стритболу.
Фото ingtourism.ru
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