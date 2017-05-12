В индустриальной зоне Алматы построят фармацевтический завод стоимостью $ 40 млн.

Объем инвестиций в основной капитал фармацевтической промышленности РК в 2016 г. составил 11,5 млрд. тенге, что на 6% больше по сравнению с 2015 годом, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИР РК.





Об этом стало известно из выступления министра по инвестициям и развитию Женис Касымбек, выступая на общественных слушаниях в Мажилисе Парламента.





Увеличение объема инвестиций министр объяснил тем, что за последние пять лет введено в действие более 10 фармацевтических предприятий, в том числе с участием иностранного капитала. На казахстанских фармацевтических предприятиях проводится планомерная модернизация существующих мощностей и освоение новых компетенций в производственной сфере.





В рамках первой пятилетки индустриальной программы в отрасль привлечены инвесторы из Польши, Турции, Китая и России.





Женис Касымбек остановился на реализации проекта по строительству фармацевтического завода транснациональной компанией «Хикма» в индустриальной зоне Алатау в Алматы. На заводе планируется наладить производство фармацевтических препаратов сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний центральной нервной системы. Производственная мощность составит 300 млн. таблеток и 90 млн. капсул в год, с созданием 120 рабочих мест. Стоимость проекта составляет $ 40 млн. долларов США.





Кроме того, совместно с индийскими инвесторами в Атырау реализуются проект по производству лекарственных препаратов стоимостью 7 млрд.тенге.





В Актау реализуется проект по производству инфузионных растворов стоимостью 2 млрд.тенге.





«Привлечение лидеров фармацевтического рынка приведет к дальнейшему получению технологических и кадровых компетенций по производству инновационных препаратов», - сказал министр по инвестициям и развитию.





Он отметил, что в лице казахстанских партнеров иностранные компании получают возможность налаживания каналов сбыта и продвижения продукции на рынке Казахстана и стран ЕАЭС.



