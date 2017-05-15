Актюбинец установил на банкомат скиммер и собирался красть деньги держателей карт

Скиммер мужчина закрепил на банкомате рядом с магазином. Пока устройство находилось на банкомате, в нем успели обслужиться 40 клиентов, на счетах которых находилось 2,5 млн тенге, передает газета «Диапазон».

Как пишет издание, житель Актобе через интернет приобрел специальное устройство — скиммер, для того, чтобы красть деньги со счетов держателей банковских карт.

Посторонний предмет на уличном банкомате обнаружил сотрудник «Казкома». Как оказалось, это был скиммер — специальное устройство, которое используют мошенники для считывания данных магнитной полосы пластиковых карт. Вставляются они в картоприемник банкомата. Выполнено устройство под цвет банкомата и заметить его практически невозможно.

Работает устройство по следующей схеме: клиент вставляет в банкомат пластиковую карточку, проводит операцию, а в это время скиммер считывает с магнитной полосы пластиковой карточки всю информацию: данные владельца, номер карты. Устройство снабжено миниатюрным преобразователем информации, накопителем и считывающей магнитной головкой. Помимо скиммера мошенники устанавливают на банкомате миниатюрную видеокамеру, которая фиксирует набор ПИН-кода. Украденную информацию записывают на дубликат пластиковой карточки. Потом по ней можно снять наличность с чужого счета в любом банкомате, говорится в публикации.

Служба безопасности банка, совместно с сотрудниками управления криминальной полиции, задержали мужчину, который вечером снимал скиммер с банкомата. Задержанным оказался 31-летний житель Актобе Сергей Столповский.

В преступлении он признался. Рассказал, что о скиммире прочитал в Интернете, стоило устройство 1 тысячу долларов. В соцсети познакомился с неким Леонидом, который продавал устройство. Договорившись с покупателем, продавец указал номер счета, на который нужно было перевести деньги за скиммер. Через 3 недели после перечисления денег незнакомый парень передал Столповскому скиммер, зарядное устройство и белую пластиковую карту. Он выбрал банкомат и решил на нем опробовать устройство.

В суде Столповский обещал, что больше подобным заниматься не будет. Представитель банка просил суд не лишать свободы Столповского, так как тот извинился и претензий к нему нет.

Судили Столповского сразу по нескольким статьям УК: «Попытка кражи», «Неправомерное завладение информацией», «Незаконное приобретение средств негласного получения информации» и другим.

С учетом уже проведенного времени в следственном изоляторе и амнистии Сергея Столповского приговорили к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы. За ним будет следить служба пробации. Также суд обязал осужденного к принудительному труду, не более 200 часов в год. Из-под стражи его выпустили сразу после оглашения приговора, за решеткой он пробыл почти 6 месяцев.

Фото: diapazon.kz