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Под завалами разрушенной ТЭЦ обнаружено тело второго рабочего

15 мая 2017, 08:00

Его обнаружили в 3 часа 45 минут.

Найдено тело второго рабочего, которого завалило на ТЭЦ в Кызылорде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова.

"Сегодня в 3 часа 45 минут кинологическим расчетом Южного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда обнаружено и извлечено из под завалов тело второго рабочего, проводившего работы по демонтажу", - сказал Руслан Иманкулов.

Напомним, 14 мая в 19-00 на территории Кызылординской ТЭЦ в городе Кызылорда, при проведении работ по демонтажу дымовой трубы произошло ее обрушение на 2-х рабочих ТОО «Алтын ЛТД». Один из рабочих госпитализирован в Областной медицинский центр.



Фото: МВД РК

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