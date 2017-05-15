Под завалами разрушенной ТЭЦ обнаружено тело второго рабочего
15 мая 2017, 08:00
Его обнаружили в 3 часа 45 минут.
Найдено тело второго рабочего, которого завалило на ТЭЦ в Кызылорде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова.
"Сегодня в 3 часа 45 минут кинологическим расчетом Южного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда обнаружено и извлечено из под завалов тело второго рабочего, проводившего работы по демонтажу", - сказал Руслан Иманкулов.
Напомним, 14 мая в 19-00 на территории Кызылординской ТЭЦ в городе Кызылорда, при проведении работ по демонтажу дымовой трубы произошло ее обрушение на 2-х рабочих ТОО «Алтын ЛТД». Один из рабочих госпитализирован в Областной медицинский центр.
Фото: МВД РК
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