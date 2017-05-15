С деньгами, вложенными в азербайджанский банк, можно попрощаться

Международный банк Азербайджана – банкрот, во всяком случае об этом можно говорить после того, как стало известно, что его "руководство обратилось в Нью-Йоркский суд за поддержкой в процессе реструктуризации внешних обязательств банка на сумму 3,34 миллиарда долларов.





Нет, никто по долгам платить не отказывается, в рамках оздоровления объявлена добровольная реструктуризация обязательств. Долги банка в иностранной валюте, привлечённые у определённых финансовых институтов, будут напрямую переданы государству. Реструктуризация будет осуществляться на основе договорённостей, достигнутых на общем собрании, с участием как минимум двух третей кредиторов".





Эта новость для большинства казахстанцев прошла бы незамеченной, если бы вдруг все не осознали, что ЕНПФ являлся кредитором МБА и владеет 125 облигациями, оценочная стоимость которых 78,6 миллиарда тенге или 253 миллиона долларов. Думаю, что с этими деньгами мы можем смело попрощаться. Мы сами переживали национализацию и можем без труда предположить, сколько вернут кредиторам. А ведь из этой ловушки можно было выйти. Просто в национальном банке сидят снобы, которые не слышат советы со стороны.





Последние два года мне часто приходилось отвечать на вопросы изданий о деятельности финансовых институтов страны: Национального фонда и банка, ЕНПФ, «Байтерек» и «Самрук-Казына». Помните историю со стекольным заводом и Бишимбаевым? Отреагируй тогда должностные лица, возможно, потерь в миллионы долларов можно было избежать. Про ЕНПФ говорилось и того больше.





Вот отрывок из интервью для газеты «Трибуна», написанного в марте 2016 года, то есть, более чем за год до текущих событий:





«Мне не очень понятно это беспокойство. Все, что должно было произойти, произошло. О том, что сама идея бесперспективна, было понятно с самого начала. Хранить деньги в национальной валюте – бессмысленное занятие, цель которого обложить дополнительными налогами население и иметь под рукой достаточно большой объем наличных, которые можно использовать для решения сиюминутных задач. При этом никаких обязательств по реальному сохранению денег нет, разве что по номинальному.

Таким образом, только за последние два года покупательная способность накоплений упала более чем в два раза. Даже в лучшие годы доходность портфеля сильно не превышала процент официальной инфляции. Да ладно с реальным, с номинальным, как оказывается, тоже проблемы. Согласно имеющимся расчетам, на счетах не хватает порядка 1,5 триллиона тенге. Цифры проверяются, но сомнений все меньше и меньше.





В приведенной таблице видны все движения денег с 2004 года, видна доходность, сколько выплатили, сколько осталось. Пенсионный фонд — это целое поле для исследования Счетной палатой, прокуратурой, другими спецслужбами, но, как мы видим, крупномасштабной проверки ни разу не было.





Что касается использования пенсионных средств для экономики страны, так это непрерывный процесс. Более половины накоплений граждан находится в низкодоходных облигациях министерства финансов, которые выпускаются для покрытия дефицита бюджета и программ развития, инициированных правительством.





Некоторая часть лежит в дефолтных бумагах. Например, специалисты фонда умудрились незадолго до дефолта разместить 250 миллионов долларов в азербайджанские бумаги. Судьба этих обязательств неизвестна».

(Полностью этот текст можно прочитать по ссылке http://titus.kz/?previd=74458. Таблица прикреплена).









Важные акценты: Бумаги МБА уже в марте 2016 года были дефолтными, но выйти из них было можно. Текст, приведенный выше, это то немногое что удалась найти в сети, но примерно точно так же были построены ответы многим другим СМИ. Через год, после скандала с «Бузгул Аурум» в нескольких комментариях журналистам и, в частности, в своей программе на первом канале «Светлая полоса» 20 января 2017 года я снова попытался поднять эту тему и надеялся, что на инвестиционный портфель обратят внимание и по возможности почистят.





«Скандал с покупкой ЕНПФ облигаций ТОО «Бузгул Аурум» на 5 миллиардов тенге обнажает невнятную систему рисков в самом фонде. Практически потерянный трехмиллиардный депозит в «КазИнвестБанке» говорит, что Национальный банк, оператор пенсионных денег, не так уж внимательно следит за полученными в распоряжение деньгами. Депозит был размещён весной 2016 года, а лицензия отозвана в январе 2017. Между этими событиями пролегает вечность, но озаботились вопросом возврата денег только после разгоревшегося скандала в СМИ. Но и это не все. В октябре 2014 года ЕНПФ приобретает облигации Азербайджанского интернационального банка на сумму 250 миллионов долларов. После волны девальваций и дефолтов их цена падает до 220 миллионов долларов по текущему курсу. Убыток от данной инвестиции сегодня превышает 10 миллиардов тенге. Сколько подобных сделок в портфеле ЕНПФ, сказать сложно».





Пусть с убытками, пусть 200 или 150 миллионов, но деньги могли вернуть. Не случилось. Мало того, что действующее руководство Национального банка и ЕНПФ не начали расследование, так они еще и не готовы были к диалогу. Скрыли дату пресс-конференции, на которой назначали нового главу ЕНПФ. Собрали «общественный совет», в который не вошла конструктивная оппозиция НБРК и ЕНПФ. Поэтому все, что там происходило, было имитацией бурной деятельности. Когда часть участников совета осознали для чего они были приглашены в ОС, спешно его покинули. Вспыхнул скандал, но время уже было потеряно.





Есть масса предположений, что стоит за инвестициями ЕНПФ в азербайджанский МБА. Например, сложно отрицать тот факт, что один из самых влиятельных банкиров страны Григорий Марченко в 2014 году практически сразу после отставки зачастил в Азербайджан, а к 2016 году стало известно, что он стал ни то совладельцем, ни то топ-менеджером другого банка в этой стране. Нет прямой параллели, но повод для размышлений есть.





В конечном итоге, упёртость финансовых властей Казахстана, их непрозрачность и неподконтрольность практически привели к потере сотен миллионов долларов. Нам могут долго обещать вернуть сумму, но, как известно, долги отдают только трусы. Денег у Азербайджана нет. Все потрачено на поддержание национальной валюты, ведь полномасштабную девальвацию так и не провели.





Еще раз хочу обратиться к ЕНПФ и Национальному банку. Проведите ревизию, реализуйте токсичные активы. Да, потери по облигациям МБА допустимые, это всего 1% от портфеля, но это не ваш процент, это наш процент. Вы теряете деньги, которые другие заработали тяжелым трудом. Мы хотим слышать ответы на вопросы, а не ваши экзерсисы на тему. Возьмите, наконец, на себя ответственность, начните слушать. Снимите декорации, закройте общественный совет – давайте разбираться по каждому кейсу, кто виноват и что делать? Давайте позовем Келимбетова, Марченко, пусть объясняются. В конце концов, в стране есть депутаты, они же должны взять инициативу в свои руки



