10 человек пострадали при обрушении "цепочной карусели" в парке кыргызского города Ош

Аттракцион "цепочная карусель" рухнул во время работы вместе с посетителями в парке Навои в центре города Ош, несколько человек госпитализированы,

По данным пресс-службы, ЧП произошло накануне вечером. "Аттракцион "цепочная карусель" сломался во время работы, несколько человек пострадали. Сейчас идет расследование происшествия", — сказали в мэрии.





Как сообщают СМИ Киргизии, в момент обрушения конструкции на карусели находились около десятка посетителей, в том числе дети. По данным киргизского агентства "АКИпресс", "с различными травмами в больницу были госпитализированы шесть человек, состояние одной из пострадавших, женщины 1980 года рождения, оценивается как тяжелое".





Фото: YouTube



















