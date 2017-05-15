10 человек пострадали при обрушении "цепочной карусели" в парке кыргызского города Ош
15 мая 2017, 10:35
Аттракцион "цепочная карусель" сломался во время работы.
Аттракцион "цепочная карусель" рухнул во время работы вместе с посетителями в парке Навои в центре города Ош, несколько человек госпитализированы, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе муниципалитета южной столицы Кыргызстане.
По данным пресс-службы, ЧП произошло накануне вечером. "Аттракцион "цепочная карусель" сломался во время работы, несколько человек пострадали. Сейчас идет расследование происшествия", — сказали в мэрии.
Как сообщают СМИ Киргизии, в момент обрушения конструкции на карусели находились около десятка посетителей, в том числе дети. По данным киргизского агентства "АКИпресс", "с различными травмами в больницу были госпитализированы шесть человек, состояние одной из пострадавших, женщины 1980 года рождения, оценивается как тяжелое".
Фото: YouTube
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