Министр энергетики рассказал о непростой ситуации с ценами на уран

За счет уменьшения добычи урана в этом году удалось повысить его стоимость.

При рассмотрении вопросов развития урановой промышленности в стране на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК министр энергетики Канат Бозумбаев озвучил ценовую ситуацию по урану на данный момент, передает корреспондент Zakon.kz





« В настоящее время на мировом урановом рынке наблюдается переизбыток предложения урана. Данный тренд продолжается с 2011 года - это постфокусимский период », - сказал он.





По его словам, на протяжении прошлого года стоимость урана значительно понизилась.





« В течение 2016 года имело место значительное падение цен до уровня 12-летнего периода. В связи со сложившейся ситуацией на мировом рынке природного урана в январе 2017 года было принято решение по уменьшение объема добычи урана на 10% до 22 тысяч тонн », - проинформировал глава ведомства.





К. Бозумбаев отметил, что сокращение объемов добычи оказало положительное влияние на цены.





« Рынок отреагировал на данное решение. В результате цена на уран выросла на 20%. Однако ожидается, что избыток урана на рынке сохранится до 2020 года. В результате чего прогнозируется высокая волатильность цен на уран и дисбаланс спроса и предложения. Несмотря на сложную ситуацию на мировом рынке урана, Казахстан намерен сохранить лидирующие позиции на мировом рынке », - заключил министр.





Ксения Давыдова, Астана