Обрушение дымовой трубы на кызылординской ТЭЦ было плановым

"Дымовая труба, обрушение которой произошло в воскресенье 14 мая, не функционировала с 2003 года, а была построена 1962 году. Демонтажные работы по сносу трубы были плановыми — мы расчищали территорию для расширения и строительства здания для новой котельной. Демонтажные работы производило ТОО "Алтын ЛТД" из ЮКО, которые являются субподрядной организацией. Прямой договор был заключен с АБК "Курылыс". Для демонтажа старой дымовой трубы был специально выбран воскресный день, чтобы на территории ТЭЦ не было посторонних. Усложнило работу и то, что возле старой трубы находились другие помещения и было важно, чтобы в результате работ не пострадали ни люди, ни здания", — отметил Мадрамимов во время брифинга в региональной службе коммуникаций Кызылординской области.



