Обрушение дымовой трубы на кызылординской ТЭЦ было плановым
15 мая 2017, 13:05
Глава кызылодинской ТЭЦ рассказал детали трагедии при обрушении старой трубы.
Обрушение дымовой трубы на кызылординской ТЭЦ было плановым. Об этом сообщил директор ГКП "Кызылординская ТЭЦ" Бауыржан Мадраимов.
Дымовая труба обрушилась на рабочих во время демонтажа воскресным вечером. После обрушения 60 спасателей со служебными собаками искали второго попавшего под обломки рабочего. Его нашли мертвым в 03.45 понедельника.
"Дымовая труба, обрушение которой произошло в воскресенье 14 мая, не функционировала с 2003 года, а была построена 1962 году. Демонтажные работы по сносу трубы были плановыми — мы расчищали территорию для расширения и строительства здания для новой котельной. Демонтажные работы производило ТОО "Алтын ЛТД" из ЮКО, которые являются субподрядной организацией. Прямой договор был заключен с АБК "Курылыс". Для демонтажа старой дымовой трубы был специально выбран воскресный день, чтобы на территории ТЭЦ не было посторонних. Усложнило работу и то, что возле старой трубы находились другие помещения и было важно, чтобы в результате работ не пострадали ни люди, ни здания", — отметил Мадрамимов во время брифинга в региональной службе коммуникаций Кызылординской области.
По словам бригадира ТОО "Алтын ЛТД" Молдагали Олжагулова, в момент работ на площадке находилось четыре человека. В момент обрушения двое не пострадали вообще, один был сразу госпитализирован, четвертый рабочий просто не успел сделать шаг в сторону от падающих материалов.
"Он просто не успел отойти. Такие работы мы уже проводили, опыт у организации есть, техника безопасности была соблюдена — рабочие работали в защитных касках, поясах и перчатках, использовали специальные пневмоинструменты. Состояние Рысбека Айткулова, госпитализированного в областной медицинский центр — стабильное. К сожалению, под завалами погиб уроженец Кызылординской области Т. Баканов", — рассказал он.
Тело погибшего доставлено родным в Кармакшинский район Кызылординской области. Погибший был 1970 года рождения.
По словам заметителя акима города Асылбека Шаменова вопрос о выплате компенсации семье погибшего будет решен "только после получения результатов экспертизы, которая установит, был ли это несчастный случай или что-то другое".
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Комитет по ЧС МВД Казахстана
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