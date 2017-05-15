Прогноз погоды на трое суток: в северных областях заморозки, на юге сильный дождь
15 мая 2017, 14:38
Местами ожидаются заморозки до 3 градусов.
Холодные атмосферные фронты переместились на Казахстан с Западной Сибири. Поэтому с ними в большинстве областей ожидаются не только дожди, но и понижение температуры воздуха. В северных областях температура ночью местами понизится до 0-3º мороза и возможен переход дождя в мокрый снег. С прохождением холодного арктического фронта 17-18 мая через южные и юго-восточные области республики местами ожидается сильный дождь, передает Zakon.kz со ссылкой на информацию РГП "Казгидромет".
Консультативный прогноз погоды по Астане:
на 16 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 7-12, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4+6°С, днем +15+17°С.
на 17 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 9-14 м/с. Температура ночью +1+3°С, днем +13+15°С.
на 18 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9-14 м/с. Температура ночью +2+4°С, днем +15+17°С.
Консультативный прогноз погоды по Алматы:
на 16 мая: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 10 м/с. Температура ночью +18+20°С, днем +30+32°С.
на 17 мая: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 10 м/с. Температура ночью +15+17°С, днем +24+26°С.
на 18 мая: облачно, временами дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура ночью +12+14°С, днем +22+24°С.
Фото: www.7dach.ru
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