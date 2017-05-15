Мажилисмен прокомментировал инвестиции ЕНПФ в проблемный банк Азербайджана

«Я думаю, что менеджмент фонда, который распределял эти средства, наверняка не все риски учли, возможно, надо было более детально и углубленно изучить. Какие параметры учета брались, я сейчас не могу сказать, потому что я этими цифрами не владею. Конечно, здесь если какими-то страховочными вопросами они не задействованы, тогда эти деньги пропали. Естественно, это будет прямой ущерб нашему фонду, а это потеря и удар по карманам наших вкладчиков», - сказал Оксикбаев.



