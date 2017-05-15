Уголовное дело расследуется по факту обрушения трубы на кызылординской ТЭЦ
15 мая 2017, 15:54
По делу проводится комплекс необходимых следственных действий.
По сообщению начальника Управления прокуратуры Кызылординской области Кульджанова К.Д., расследование ЧП на ТЭЦ взято под контроль прокуратуры области, передает Zakon.kz.
"Материал по данному факту зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования УВД города Кызылорды по ч.3 ст.156 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение правил охраны труда по неосторожности повлекшее смерть человека). По делу проводится комплекс необходимых следственных действий. Расследование взято под контроль прокуратуры области", - сказано в сообщении прокуратуры.
Напомним, дымовая труба обрушилась на рабочих во время демонтажа воскресным вечером, в 18:20 час. на территории ГКП «Кызылординский теплоэнергетический центр». После обрушения 60 спасателей со служебными собаками искали второго попавшего под обломки рабочего. Его нашли мертвым в 03.45 понедельника. Другой пострадавший рабочий был госпитализирован. Как сообщил директор ГКП "Кызылординская ТЭЦ" Бауыржан Мадраимов, демонтажные работы по сносу трубы были плановыми — расчищалась территория для расширения и строительства здания для новой котельной.
Загрузка...
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858694-4d047062f14565408fe4f82d56abfad1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...