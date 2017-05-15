Полет челнока "Orion" на Марс отложили из-за финансовых проблем

Когда именно состоится первый полет Orion в 2019 году, специалисты НАСА пока не знают.

"Высокая стоимость" и непредвиденные сложности при разработке отодвинули первый полет челнока Orion в путешествие вокруг Луны на 2019 год и заставили НАСА отказаться от планов по отправке астронавтов на его борту , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу космического агентства США.





"В принципе, подобный полет был технически возможен, но на сегодня он не выглядит оправданным. Вдобавок, его осуществление потребует много времени и вывело бы проект за рамки бюджета, в которых мы стараемся удерживать себя", — заявил Уильям Герстенмайер (William Gerstenmeier), руководитель Дирекции пилотируемых полетов в НАСА.





Многоразовый космический корабль Orion разрабатывается сегодня в США в качестве основного инструмента для возвращения астронавтов в космос после свертывания программы "Шаттл" в 2011 году. Главная задача, которую должен реализовать Orion – повторный визит США на поверхность Луны, а также полет на Марс.





Второй половиной этих планов является тяжелая ракета-носитель SLS, которая должна вывести Orion во второй космический полет в сентябре 2018 года, когда новый корабль НАСА, в соответствии с планами космического агентства, отправится в полет вокруг Луны. Пока в НАСА не решили, будет ли в этот момент присутствовать экипаж на борту капсулы, однако в феврале этого года представители агентства заявляли, что такая возможность не исключается.

В середине апреля Пол Мартин (Paul Martin), главный инспектор НАСА, заявил о том, что Orion вряд ли будет отправлен в космос в намеченное время из-за "финансовых и технических проблем" в реализации программы, которые не удастся ликвидировать в рамках текущего бюджета проекта.

Дирекция пилотируемых полетов в НАСА согласилась с этой оценкой и приняла решение перенести время первого полета Orion на 2019 год, и отказалась от планов по отправке астронавтов в полет вокруг Луны на его борту, о желании осуществления которых неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп.



